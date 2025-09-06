Л инеенето е естествен физиологичен процес при птиците, включително кокошките, при който те сменят старите си пера с нови. Това се случва обикновено веднъж годишно и е свързано със сезонни промени, намаляване на светлината и спад в температурите – най-често в края на лятото или есента.

Помощ

Линеенето помага на кокошките да подновят перата си, което подобрява изолацията и защитава тялото. По този начин те се подготвят за зимата. Какво се случва с кокошките по време на линеене?

Намалява или спира яйцеснасянето – почти всички кокошки спират да снасят яйца временно, тъй като организмът насочва енергията си към растежа на нови пера. Апетитът се променя – често кокошките търсят и приемат повече протеини.

Изглеждат по-зле – рошави, голи на места, което е нормално. Можем да им помогнем през този период с домашни хранителни добавки при кокошки носачки.

По време на линеене нуждите на кокошките от протеини, витамини и минерали значително се увеличават, тъй като тялото им изразходва много енергия за растежа на нови пера. Макар че на пазара има готови добавки, много от нужните вещества могат да се осигурят с напълно естествени домашни средства.

Полезните домашни добавки, които можете да включите в храненето на вашите носачки по време на линеене: слънчогледови семки (необелени), богати на мазнини и протеини, слънчогледовите семки помагат за по-бързото възстановяване и растеж на перата. Дават се цели, с обвивката – кокошките ги кълват лесно. Внимавайте да не прекалите – прекалено много мазнини могат да доведат до затлъстяване.

Помагат още и готвени зърнени смески.

Смес от: ечемик, царевица, овес + малко леща, боб или нахут.

Варени или запарени – лесни за усвояване и много хранителни. Добавете 1 с.л. олио от ленено семе или зехтин за допълнителни мазнини и омега-3.

Притеснение

Често задаван въпрос е кога нормалното спира да е нормално при линеенето и положението става притеснително?

Ако линеенето продължи много време и има рани, паразити или отпадналост. Опасно е още и когато перата не пораснат равномерно или изобщо.

Линеенето е напълно естествен и необходим процес при кокошките. С подходящи грижи, хранене и условия вашите кокошки ще преминат успешно през него и ще се върнат към продуктивността си, ще продължат да снасят яйца, ще са с по-здрави и красиви нови пера.

*Автор: Д-р Йоан Славчев