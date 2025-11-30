К опие от първия брой на комикс за Супермен, открито от трима братя, които почиствали тавана на покойната си майка, бе продадено за 9,12 милиона долара този месец на търг в щата Тексас, предаде агенция АП.

Братята намерили комикса в картонена кутия под слоеве от стари вестници, прах и паяжини в дома на починалата си майка в Сан Франциско миналата година, заедно с други редки комикси, които тя и нейните братя и сестри са събрали в началото на Втората световна война. Жената казала на децата си, че има скрита ценна колекция от комикси, но те никога не я били виждали, докато не обявили къщата за продажба и решили да претърсят вещите ѝ за семейни ценности, каза Лон Алън, вицепрезидент на отдела за комикси в Heritage Auctions, цитиран от АП.

Братята открили кутията с комикси и изпратили съобщение до аукционната къща, което накарало Алън да посети Сан Франциско по-рано тази година, за да огледа екземпляра на „Супермен № 1“ и да го покаже на други експерти за оценка. „Просто беше на тавана в кутия, можеше лесно да бъде изхвърлен, можеше лесно да бъде унищожен по хиляди различни начини“, каза Алън.

Комиксът „Супермен № 1“, издаден през 1939 г. от Detective Comics Inc., е един от малко известните съществуващи екземпляри и е в отлично състояние.

Малко рекламно съобщение в комикса е помогнало на експертите да го идентифицират като част от първото издание от отпечатаните 500 000 копия на „Супермен № 1". Алън смята, че днес съществуват по-малко от 500 такива екземпляра.

Копието не е имало никаква специална защита, но хладният климат на Северна Калифорния е помогнал за запазването му, оставяйки го с твърд гръб, живи цветове и отчетливи ъгли, според изявление на базираната в Далас компания Heritage Auctions. Копието е оценено с 9.0 от 10 от компанията за оценяване на комикси CGC, което означава, че е имало само малки признаци на износване и стареене.

Тримата братя, направили откритието, които са на възраст между 50 и 60 години, както и купувачът на комикса, пожелаха да останат анонимни, допълва още АП.

Предишният рекорд за най-скъп комикс в света беше поставен миналата година, когато Action Comics № 1 – който за първи път представя Супермен на света – беше продаден за 6 милиона долара. През 2022 г. друг „Супермен № 1" беше продаден за 5,3 милиона долара.