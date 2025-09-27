С екстингът може да бъде тема табу, тъй като въпросите за поверителността и злополуките могат да бъдат в най-добрия случай неудобни, а в най-лошия слагащи край на кариерата ви.

Помислете обаче за ситуация, в която сте във връзка с човек, на когото имате доверие. Ето нашето ръководство за мръсни приказки.

Определение

Нека започнем с определението за секстинг. Това е всяко текстово съобщение, което включва сексуални намеци или явен сексуален език, снимки или видеоклипове. Обикновено е предназначен за флирт или вербална стимулация. Този тип комуникация е често срещан. Според проучване от 2020 г. 48 процента от възрастните между 18 и 29 години са практикували секстинг.

Как да практикувате безопасно?

Единственият начин да сте 100 процента сигурни, че вашите снимки и съобщения няма да изтекат, е да не ги изпращате на хора, които не познавате на живо и на които нямате доверие.

„Проведете разговор с партньора относно това какво ще правите със снимките на другия, независимо дали някой ден комуникацията ви приключи“, казва Кейт Балестриери, секстерапевт.

„По-безопасните секстинг практики включват да не показвате лицето си или разпознаваеми части от тялото“, предупреждава Крис Донахю - терапевт, лектор и преподавател

„Съгласието винаги е от ключово значение. Първо помислете за изпращане на текстови съобщения, с които да сте сигурни, че другият човек е в правилното настроение и пространство. Това е особено важно, ако не се познавате достатъчно добре. Препоръчително е да избягвате да изпращате интимни снимки, докато не се уверите, че другият е сам или поне не с родители или колеги“, допълва Балестриери. Той дава следните предложения за начало на такъв разговор.

Мислех си за теб цял ден… Искаш ли да поиграем?

Искаш ли да видиш снимка на новия ми сутиен?

Имаш ефект върху мен… Харесва ми. Искам да те видя.

Секстингът не е любима практика на всеки и не е нужно да бъде. Потребител на Reddit споделя следното: „Обикновено съм много отворен и обичам секса, но това е нещо, което правя с партньора си, когато и двамата присъстваме физически и го искаме. Когато той не е там, не мисля за секс и 100 процента не съм в настроение“.

Независимо дали изобщо не сте фен на секстинга или просто не сте в настроение в определен случай, бъдете директни и кажете какво чувствате или не чувствате.

Бонус

Често попадаме на статии за съблазняване, пози или любовна игра, но рядко се замисляме, че моментите след секса също са изключително важни – както за връзката, така и за емоционалната близост между партньорите. Според изследване на психолога Андреа Мелцер интимността и чувството на удовлетворение могат да продължат до два дни след полов акт. Именно тогава е добре да внимаваме с поведението си, за да не развалим магията на момента.