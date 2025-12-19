Б лизки на 48-годишния Евгений Минчев, който се размаза брутално на бул. „Ботевградско шосе“ с мощния си Ford Mustang GT500 Shelby, са го разпознали по отрязаната му ръка. Те видели във фейсбук групи кадри от катастрофата, на които ясно се вижда и откъснатият крайник.

Това разкриха пред „Телеграф“ близки до почерненото семейство на бизнесмена. Жестоката катастрофа стана на първия учебен ден – 15 септември. Минчев оставил детето си на училище и поел обратно към дома си в село Осоица. По пътя обаче провел телефонен разговор със съпругата си. Двамата се скарали и мъжът вбесен настъпил здраво педала на газта, развивайки около 150 км/ч, казаха близки на Минчев.

Фатално

Фаталният удар стана към 9,37 часа на бул. „Ботевградско шосе“ в София. Фордът бе напуснал платното за движение, навлизайки в разделителния остров и се разцепи в дърво.

Медиците, пристигнали на мястото на инцидента, само установили смъртта на шофьора. Минути след зверското меле в социалните мрежи се появиха и клипове, на които се вижда част от човешка ръка и други парчета от автомобила. След известно време полицаите са сложили част от автомобила, за да прикрият човешката ръка.

Имущество

Евгений е имал фирма, която се занимава с тежкотоварни камиони и транспортни услуги, както и внос на американски коли. Точно този тип автомобили му били голямата страст. В социалните му мрежи изобилства със снимки и видеа на различни модели автомобили, както и на клипове с модифицирането им. Самият Ford Mustang GT500 Shelby, с който Евгений се убива, е бил тунингован от него. По думите на близки на загиналия в момента се продава част от имуществото му. До момента са продадени два служебни автомобила тип „баничарка“ и започва дерегистрирането на други работни коли, които са непродаваеми или на името на фирмата. Евгений ги е купувал за части и някои от тях са в много лошо техническо състояние, но други могат да бъдат карани по пътя. Част от забележките им са ръжда, която се е образувала от дългосрочно седене на открито. Предимно ги продават на близки и познати, като цените им са значително по-намалени от пазарната им цена в момента.

Тунинг

Автомобилът, с който катастрофира Евгений, е тунингован и е бил подготвен за писта. Бил е със слик гуми, които дават максимално сцепление и висока скорост в завой. Използват се в състезанията от Формула 1 и други моторни спортове. Тези гуми са без грайфер и имат добро сцепление на сух асфалт и са най-удобни при така нареченото старт от място, което се практикува на писти и при тези гуми е по-голямо сцеплението и колата може да тръгне, без да забуксува. Те са напълно неподходящи за градски условия. Евгений е бил любител на бързите скорости и често се е състезавал с този автомобил. До момента на удара колата е имала гуми за писта, специална спирачна система и части, които добавят мощност на колата. В клип в Ютуб се показват точните части, които са променяни. "Не знам дали в България има по-силен от този автомобил или от това поколение (...) Тази кола е около 800 коня, може и повече да е", казва инфлуенсър, заснел автомобила. Няколко часа след катастрофата, при която шофьорът загина, ревюто на мощното превозно средство беше свалено от социалните мрежи. Това не е била единствената му бърза кола. Той притежава и друга суперкола, която също често се е срещала по пистите и на автомобилни сбирки, а именно Chevrolet Corvette C6 (шесто поколение, което стоково е 638кс. Като цяло Евгений е бил изряден шофьор без много нарушения.

Разминаване

Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, преди да катастрофира, колата се е движела с 218 км/ч. при ограничение 70 км/ч. Това обаче не се доказа от автотехническата експертиза на следствието. Тя сочи, че фордът се е движил със 130-150 км/ч. Не е ясно защо има такова разминаване и откъде Русинова е извлякла предварителните данни. „В деня, в който изпращаме децата си на училище, тук стана брутална катастрофа, при която водач самокатастрофира. Той е починал на място. Скоростта е била огромна. Това е пореден зверски пътен инцидент в София, който става само в рамките на няколко дни на булеварда. На „Ботевградско шосе“ ограничението е 70 км/ч. Този водач е карал вероятно с много, много по-висока скорост, за да се разцепи по този начин“, коментира непосредствено след инцидента Русинова. По-късно излезе клип на охранителна камера, която се намира в близост до инцидента и е уловила точния момент на удара. В клипа се вижда как мустангът навлиза в крайна дясна лента и когато се опитва да навлезе в средна лента, вероятно да избегне нещо на пътя, шофьорът губи управление над автомобила и се удря странично в дърво, което се намира в близост до шосето. След смъртта на Евгений столичните любители на американските коли организираха прощаване. Те се събраха на паркинга на Националния исторически музей, за да запалят свещ, а след това двигателите на мощните им автомобили изреваха в памет на починалия.

