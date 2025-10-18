С ред двайсетината творби на Оскар Уайлд – единствения роман, приказките, пиесите и есетата, определено изпъкват четирите му забележителни комедии. Преводач на настоящото възхитително издание е Росица Ташева. Художник на корицата е Дамян Дамянов. „Комедии“ обхваща „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“, „Жена без значение“, „Идеалният съпруг“ и „Колко е важно да бъдеш сериозен“. Пиеси, в които умението на драматурга да заплита интриги с винаги неочакван край, тънкото му чувство за хумор, неподражаемият му усет към парадокса успоредно с критичното му отношение към фалша на едно общество с високи претенции без покритие достигат своя неоспорим апогей. Това са комедии, които предизвикват не хомеричния смях на човека от улицата, а одобрителната усмивка на естета и ценителя. В които сатирата понякога отстъпва мястото си на лиричната добронамереност и на утвърждаването на човешките морални ценности. „Единственият начин да се отървем от изкушението е като му се отдадем“, казва Уайлд. Нека читателят се отдаде на изкушението, каквото представляват тези великолепни пиеси.

Откъс от пиесата „Колко е важно да бъдеш сериозен“

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

ДЖОН УЪРДИНГ, мирови съдия

АЛДЖЕРНОН МОНКРИЙФ

Каноник ЧАЗЮБЪЛ, д-р по богословие

МЕРИМАН, иконом

ЛЕЙН, лакей

МОУЛТЪН, градинар

ЛЕЙДИ БРАКНЪЛ

ГУЕНДЪЛИН ФЕЪРФАКС

СЕСИЛИ КАРДЮ

МИС ПРИЗМ, гувернантка

Първо действие: апартаментът на Алджернон Монкрийф на Хаф-Муун Стрийт, Лондон

Второ действие: градината в имението на Джон Уърдинг, Ултън

Трето действие: приемна в къщата на Джон Уърдинг в Ултън

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

Дневна в апартамента на Алджернон на Хаф-Муун Стрийт.

Стаята е богато и артистично обзаведена. От съседната стая долитат звуци на пиано.

Лейн подрежда на масата прибори за следобедния чай. Музиката спира. Влиза Алджернон.

АЛДЖЕРНОН: Чу ли какво свирех, Лейн?

ЛЕЙН: Не мислех, че е учтиво да слушам, сър.

АЛДЖЕРНОН: Жалко за теб. Аз не свиря вярно – всеки може да свири вярно – но свиря особено изразително. Стане ли дума за пиано, моята сила е в чувството. Техниката я оставям за живота.

ЛЕЙН: Да, сър.

АЛДЖЕРНОН: И като говорим за живота, приготви ли сандвичите с краставица за лейди Бракнъл?

ЛЕЙН: Да, сър. (Подава поднос със сандвичи.)

АЛДЖЕРНОН (разглежда го, взема два и сяда на дивана): О, между другото, Лейн, виждам, че в четвъртък, когато лорд Шорман и мистър Уърдинг вечеряха с мен, си вписал в домакинската книга осем изпити бутилки шампанско.

ЛЕЙН: Да, сър. Осем бутилки и една пинта.

АЛДЖЕРНОН: Защо в един ергенски дом прислугата неизменно изпива шампанското? Питам просто за сведение.

ЛЕЙН: Отдавам това, сър, на високото качество на напитката. Неведнъж съм забелязвал, че в домовете на брачните двойки рядко се намира първокласно шампанско.

АЛДЖЕРНОН: Мили боже! Нима бракът така поврежда хората?

ЛЕЙН: Мисля, че бракът е нещо приятно. В това отношение имам твърде малък опит. Женил съм се само веднъж. Беше в резултат на недоразумение между мен и една млада особа.

АЛДЖЕРНОН (равнодушно): Не съм сигурен, че се интересувам от семейния ти живот, Лейн.

ЛЕЙН: Не, сър. Темата не е интересна, сър. Самият аз никога не размишлявам върху нея.

АЛДЖЕРНОН: И с право, убеден съм. Благодаря, Лейн, свободен си.

ЛЕЙН: Благодаря, сър. (Излиза).

АЛДЖЕРНОН: Възгледите на Лейн за брака ми изглеждат доста безотговорни. Ама наистина, ако низшите съсловия не ни дават добър пример, каква изобщо е ползата от тях? Тази класа като че ли няма абсолютно никакво морално чувство.

(Влиза Лейн.)

ЛЕЙН: Мистър Ърнест Уърдинг.

(Влиза Джак. Лейн излиза).

АЛДЖЕРНОН: Как си, драги ми Ърнест? Какво те води в града?

ДЖАК: О, жаждата за удоволствия, какво друго може да ме води където и да било? Виждам, че похапваш, както обикновено, Алджи.

АЛДЖЕРНОН (хладно): Мисля, че в доброто общество е обичайно да се подкрепиш с лека закуска в пет следобед. Ти къде беше от миналия четвъртък насам?

ДЖАК (сяда на дивана): На село.

АЛДЖЕРНОН: Че какво правиш там?

ДЖАК (сваля си ръкавиците): В града човек се забавлява. На село забавлява другите. Крайно отегчително занимание.

АЛДЖЕРНОН: И кого забавляваш ти?

ДЖАК (небрежно): О, съседите, съседите.

АЛДЖЕРНОН: Приятни ли са съседите в тази част на Шропшър?

ДЖАК: Направо отвратителни. Изобщо не разговарям с нито един от тях.

АЛДЖЕРНОН: Това навярно страхотно ги забавлява! (Отива до масата и си взема сандвич). Между другото, имението ти се намира в Шропшър, нали?

ДЖАК: Какво? Шропшър ли? Да, разбира се. Хей! За какво са всички тези чаши? Защо има сандвичи с краставици? Що за разточителство от страна на един толкова млад човек? Кого си поканил на чай?

АЛДЖЕРНОН: О, само леля Огъста и Гуендълин.

ДЖАК: Колко хубаво!

АЛДЖЕРНОН: Да, така е. Боя се обаче, че леля Огъста няма да одобри присъствието ти.

ДЖАК: Мога ли да знам защо?

АЛДЖЕРНОН: Драги приятелю, начинът, по който флиртуваш с Гуендълин, е направо безобразен. Почти колкото начина, по който Гуендълин флиртува с теб.

ДЖАК: Влюбен съм в Гуендълин, Алджи. Дошъл съм в града с изричното намерение да ѝ предложа брак.

АЛДЖЕРНОН: Мислех, че си дошъл да се забавляваш. Аз лично предложението за брак го наричам работа.

ДЖАК: Как може у теб да няма нищо романтично!

АЛДЖЕРНОН: Не виждам нищо романтично в предложението за брак. Романтично е да си влюбен. И няма нищо романтично в предложението за брак. Я си представи, че бъде прието! Впрочем мисля, че обикновено бива прието. И тогава край на цялото вълнение. Романтиката е изтъкана от несигурност. Ако някога се оженя, положително ще се опитам да забравя този факт.

ДЖАК: Не се и съмнявам, драги ми Алджи. Бракоразводната колегия е създадена специално за хора с така странно устроена памет.

АЛДЖЕРНОН: О, няма смисъл да обсъждаме този въпрос. Разводите се решават на небето… (Джак протяга ръка да си вземе сандвич. Алджернон веднага се намесва). Моля те, не пипай сандвичите с краставица. Те са поръчани специално за леля Огъста. (Взема един и го захапва).

ДЖАК: Но ти през цялото време ядеш от тях.

АЛДЖЕРНОН: Това е друго. Тя ми е леля. (Изважда поднос от долния рафт на масата). Вземи си филийка с масло. Филийките с масло са за Гуендълин. Тя ги обожава.

ДЖАК (приближава се до масата и си взема филийка): Много са вкусни тези филийки.

АЛДЖЕРНОН: Приятелю, не е нужно да ядеш като невидял. Държиш се така, сякаш си вече женен за нея, а аз не мисля, че някога ще бъдеш.

ДЖАК: Защо, да му се не види, казваш това?

АЛДЖЕРНОН: Ами първо, защото момичетата никога не се женят за мъжете, с които флиртуват. Не го смятат за правилно.

ДЖАК: О, това са глупости!

АЛДЖЕРНОН: Не са. Това е светата истина. Доказва го огромният брой ергени, които се мотаят наоколо. И второ, аз не давам разрешението си.

ДЖАК: Разрешението си!

АЛДЖЕРНОН: Драги приятелю, Гуендълин е моя първа братовчедка. И преди да ти разреша да се ожениш за нея, ще трябва да ми изясниш въпроса със Сесили…

Екатерина Томова