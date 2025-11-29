С тихотворенията на Йордан Йовков са събрани в книга от д-р Кремена Митева, главен уредник на дома паметник на писателя в Добрич. Изданието е финансирано със средства на Добруджанския научен институт, а идеята се зародила преди двайсетина години.

„Мислих си колко би било интересно да се съберат тези несъбрани до този момент в книга стихотворения на Йордан Йовков. След това си зададох въпроса трябва ли да се прави, защото той не го е направил. Имаме ли право ние да го правим? Но колеги ме увериха, след като книгата вече е факт, че това е добре от литературно-историческа гледна точка“, коментира д-р Кремена Митева, цитирана от БТА. По думите ѝ пътят до реализирането на идеята е бил дълъг. „Ние сме музей на Йордан Йовков, имаме много голям фонд, но в него имаме около една трета от стихотворенията на автора. Трябваше по някакъв начин да издиря останалите“, казва Митева. Целта била книгата да покаже „другия и различен Йовков“ – младия човек, завършил гимназия с желание да стане юрист, който идва в Добруджа със семейството си и започва да учителства.

Д-р Кремена Митева

„В учителските си години, когато е в Добруджа, Йовков пише главно стихове. Най-активен е през периода 1906-1909 година… Поезия пише до 1911 година. На 31 декември 1911 година е публикувано последното му стихотворение. Пълни девет години Йовков е само поет. Оказва се, че общият брой на публикуваните му стихотворения е 30“, отбелязва уредничката. По думите ѝ самият Йовков често е казвал пред приятели, че стиховете му са „слаби“ и „подражателни“, и е спрял да пише поезия, защото „няма време за губене“.

„Истината е, че няколко от стихотворенията не са особено добри, но сред тези 30 стихотворения има и сполучливи лирически миниатюри… Пишейки почти 10 години само стихове, той явно осъзнава, че няма да стане голям поет и има силата да се преориентира“, коментира д-р Митева.