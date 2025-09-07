И брахим Челиккол и Алина Боз може да изиграят главните роли в нов турски сериал, наречен „Доктор“.

Филмът ще бъде адаптация на италианския проект „В твоите ръце“, чиято премиера беше през 2020 г. Оригиналният филм се състоеше от три сезона и получи високи оценки от зрителите и филмовите критици.

Сюжетът на сериала разказва историята на блестящ и много самоуверен лекар. Той вярва, че лекарят няма право да се доверява на пациентите си, защото те винаги лъжат. Поради ужасна автомобилна катастрофа обаче докторът получава сериозна травма на главата и напълно забравя последните 12 години от личния си живот, но същевременно си спомня всичко за предишната си работа. Сега арогантният лекар трябва да се научи да живее отново.

Според Бирсен Алтунташ именно Ибрахим Челиккол е станал изпълнителят на главната мъжка роля в новата адаптация. Турският журналист твърди, че младата турска звезда Алина Боз вече е на етап подписване на договор за снимки. Твърди се, че именно заради „Док“ тя е отказала да участва в историческия проект „Изкачване: Орхан“. Но мениджърът на Боз все още не е потвърдил тази информация.

В социалните мрежи обаче вече се разгорещиха дискусиите за предстоящото сътрудничество между Ибрахим и Алина – той е на 43, тя на 27. Много фенове на турската драма са недоволни от факта, че напоследък актьори с много голяма възрастова разлика са се превърнали в герои на телевизионни сериали. Продуцентите и режисьорите обаче не реагират на подобни критики.

Турският сериал „Доктор“ ще бъде третата адаптация на италианския проект – преди това е бил презаснет в Чехия и САЩ. В Турция сериалът ще се излъчва по телевизионния канал NOW, а снимките му са планирани за началото на 2026 г.

