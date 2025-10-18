А кадемичната година вече настъпи. Какво е отредила Фортуна в първия семестър на бъдещите висшисти, отговор дава кабалистът Ели Маринова. Тя е изчислила общи тенденции според деня на раждане на студента.

Родените на 1-во число в месеца са индивидуалисти. През първия семестър обаче ще е добре да играят в екип с колегите си и да избягват необмислени рискове. Мнозина ще успеят да блеснат като авангардисти и да развият дарбата си да намират иновативни решения на сложни и трудни проблеми. Ще е добре да се стараят да довършват започнатото. Ще имат успехи следващите инженерни науки, свързаните с високи технологии, в обучението по мениджмънт.

Родените на 2-ро число по природа са романтични, деликатни, тактични и предпазливи. Идните месеци да заложат на своя усет към детайлите и умението да работят търпеливо с тях. Да предпочитат екипната работа пред индивидуалните дисциплини. Не са изключени колебания дали това е вашият път. Иначе ще разчитате на добра памет, ще учите бързо и лесно. Ще имате успехи в дисциплини като: психология, педагогика, литература, музика, изкуство и култура; астрономия, метеорология.

Родените на 3-то число притежават завидна творческа нагласа. Те са ведри и винаги оптимистично настроени, което сега ще им помага да вземат изпитите си с лекота. По-големи успехи и по-голяма лекота в учебния процес ще имат следващите дисциплини като: социология, творческо писане и театър; ветеринарна медицина, кинезитерапия. Ще е добре да не прекаляват с купоните и партитата.

Родените на 4-то число са търпеливи и упорити. Благодарение на желязната си дисциплина през първия семестър ще могат да постигнат много. Ще имат успехи в дисциплини като: агрономия, екология, природни богатства, минно дело; логистика; обработка на документи; етнология и художествени занаяти; строителство и архитектура. Ще е добре да се постараят да са по-активни и адаптивни, за да имат успех.

Родените на 5-о число са свободолюбиви, подвижни и динамични. Ще трябва да балансират между многото си модни интереси и планове да пътуват. Ще имат успехи в дисциплини като: химия и фармация, чужди езици, комуникации, транспорт, търговия, реклама, туризъм, компютърен дизайн, модерен балет, експериментален театър, авангардна живопис. А който иска да се развива в посока дисциплини, свързани с грижата за външния вид (кожата, косата), също ще отбележи прогрес.

Родените на 6-о число ще се разсейват повече от обичайното, което ще се отрази на успеха им. Благодарение на умението им да печелят приятелство и подкрепа за постигане на целите си ще успяват лесно да се ориентират в сложни заплетени ситуации. Ще имат прогрес в дисциплини като: психология, педагогика, древна история, литература, музика, култура и изкуство; финанси, търговия и услуги; хигиена; контрол на качеството. Добре е да имат предвид, че не са издръжливи на стрес.

Родените на 7-о число имат остър и аналитичен ум, който ги кара постоянно да проучват и да анализират. Те ще са перфекционисти, ще се стремят към съвършенство във всичко, което обаче може да се превърне в педантизъм. Ще имат успехи в дисциплини като: математика, физика, статистика, финанси и счетоводство; археология, криминология, история на изкуствата и на религията.

Родените на 8-о число ще действат с пословичния си размах. Мнозина имат големи очаквания и амбиции и определено големи възможности да ги реализират, стига да не мързелуват и да отлагат. През периода успехи ще имат в дисциплини като: управление на промишлеността, банковото дело, международни търговски отношения, пътно строителство; природни науки и всичко свързано с природата и нейните богатства и ресурси. Пазете се от прояви на бруталност и агресия.

Родените на 9-о число притежават нестандартна и нетрадиционна нагласа, като в същото време са твърде емоционални и склонни да драматизират всяко нещо. Но въпреки това те са универсални и могат да постигат успехи във всяка избрана от тях област. Ще имат успехи в дисциплини като: педагогика, философия, психиатрия; драматично изкуство; обществени науки и социология; дипломация и международни отношения.

Родените на 10-о число са самоуверени и изобретателни творци. Те притежават усет за всичко ново и авангардно. Искат да са първопроходци. През първия семестър ще чертаят големи планове, но често ще оставят изпълнението на другите или за после. Ще имат успехи в дисциплини като: стоматология, хирургия, металообработване, управление на леката промишленост. Ще е добре да се научат на търпение и дисциплина.

Родените на 11-о число притежават много дълбока и богата емоционалност, която често ще им пречи. От друга страна ще балансират с усета си за хармония, ритъм и колорит, но желанията и амбициите им по-скоро ще са колебливи. Повече шансове за успехи ще имат в дисциплини като: философия, психология, социология; рехабилитация и кинезитерапия; енергетика; екология на водите и водните басейни.

Родените на 12-о число обичат динамиката и промените, стремят се към сдружаване, общуване и споделяне. Сега обаче да разчитат повече на своята творческа нагласа и богато въображение, което ще им помага в учебния процес и ще ги прави интересни разказвачи и убедителни оратори. Ще имат повечко успехи в дисциплини като: право, журналистика; социални науки; детска педагогика, насочена към деца със специални нужди; драма и театър, творческо писане.

Родените на 13-о число са много добри организатори и логистици. Те имат остър ум и силна воля, която ще им помага да постигат много. От другата страна стоят консервативните им схващания, които ще пречат на онези, които се чудят дали да не се прехвърлят в друга специалност, която им по сърце. Иначе ще имат прогрес в дисциплини като: библиотечно дело, история, етнология, археология; екология, география и картография; обработка на документи, администрация, логистика; художествени занаяти, живопис; промишленост, машинно инженерство.

Родените на 14-о число са любопитни и любознателни, искат да видят, да докоснат и да помиришат всяко нещо, което е събудило интереса им. През първия семестър ще умеят да работят с информация, да се ориентират в големи и сложни масиви от данни. Да намалят обаче купоните. Ще имат успехи в дисциплини като: реклама и дизайн, включително компютърен; хранително-вкусова промишленост, журналистика, чуждоезиково обучение; нови и авангардни технологии, лабораторни изследвания и изпитвания.

Родените на 15-о число са по-динамични и адаптивни от родените на 6-и и 24-ти, но като тях те са родени естети с усет за качеството на всичко, което ги заобикаля. Но за да успеят да развият многобройните си дарби, е добре да се стараят да довършват започнатото. Което ще важи и за първия семестър. Ще имат успехи в дисциплини като: пиар, реклама, музика; право; дипломация; социални дейности; медицина, рехабилитация, хигиена и охрана на труда; педагогика, включително и в спорта; медицина.

Родените на 16-о число са разностранни и притежават многобройни дарби и таланти, остър и логичен ум и добра памет, което е зaлог за успехи в обучението. Ще е добре да се постараят обаче да бъдат по-практични. Ще имат успехи в дисциплини като: финанси и финансово право, физика и астрономия; философия и религия; археология и палеонтология, криминалистика; музика.

Родените на 17-о число са силни и открояващи се личности, които не се страхуват от предизвикателства. През първия семестър обаче да си поставят разумни цели и да се стремят към реални резултати. В същото време да намалят рискови начинания, включително и играта на лото с въпросите, които учат преди изпитите. Ще имат успехи в дисциплини като: наказателно право, охранителни системи и охрана на труда; минно дело; петролодобив; аграрни науки; мениджмънт.

Родените на 18-о число са родени дипломати. Те са чаровни, магнетични и нестандартни личности. Тъй като са много взискателни, те често стигат до крайности, което сега може да им изиграе лоша шега. Ще имат успехи в дисциплини като: международни отношения, социология, урбанистика, право, журналистика, драматургия, филология. Да балансират работата с уроците.

Родените на 19-о число са ярки, енергични, силни и вдъхновени многостранно надарени личности, но и доста неспокойни и капризни. През първия семестър да заложат на своя аналитичен ум. Възможни са изненади на любовния фронт и прекъсвания заради бременност/женитба или поява на бебе. Ще имат успехи в дисциплини като: медицина; право, лабораторни анализи и изпитвания; дизайн, експериментален театър, авангардно изкуство; мениджмънт; администрация; комуникации. Ще е добре да се научат да се справят с предизпитната треска.

Родените на 20-о число притежават чудесна памет, лесно и бързо трупат знания. Те предпочитат да доказват амбициите си първо на самите себе си вместо да търсят публика и одобрение на всяка цена. Ще е добре през идните месеци да намерят своя ритъм, но и праг на издръжливост и да се стремят да не го прескачат, за да не изпадат в кризи. Ще имат успехи в дисциплини като: политология, литература; управленчески дейности, стопанско право; изкуство, музика, театър, хореография.

Родените на 21-во число са чаровни и магнетични, вдъхновени и артистични творци, но емоциите им са крайни. Това малко ще им пречи да разпознават добрите възможности и хора край тях, което ще е важно. Ще имат успехи в дисциплини като: психология, спортна педагогика, педагогика за деца със специални нужди; литература, журналистика, култура, музика, живопис, театър; туризъм, мениджмънт на леката промишленост; акушерство и гинекология, рехабилитация, писане на код.

Родените на 22-ро число притежават широкомащабен ум и необходимост от по-широко поле за изява. Родени прагматици, те се стремят към реформи, към облагородяване на средата, в която се развиват. Ще имат успехи в дисциплини като: мениджмънт на тежката промишленост; строителство и архитектура, транспорт и комуникации. Всички професии, които изискват управление и администриране.

Родените на 23-то число са подвижни, динамични и адаптивни. Те ще търсят новото, модерното и авангардното във всичко и ще могат да намират общ език с всеки. Ще имат успехи в дисциплини като: токсикология, диетология, дерматология, ендокринология, офталмология, отоларингология; търговски и правни отношения. Добре е да внимават с купоните и партитата.

Родените на 24-то число ще имат добра памет и ще учат бързо и лесно. Те обаче са едновременно практични и склонни към мечтателност, което може да им пречи на концентрацията, особено ако залитнат повечко по романтиката вместо по учението. Ще копнеят за промени, но няма да са особено инициативни. Ще имат успехи в дисциплини като: финанси, култура и изкуство, социология, мениджмънт на туризма, чужди езици.

Родените на 25-о число имат практичен и аналитичен ум и умеят да извличат полза от всяко нещо, от всяка ситуация. Но сега често ще са разсеяни и склонни към мечтателност. Ще имат успехи в дисциплини като: точни и природни науки; право; търговия; криминология; компютри – хардуер и софтуер; инженерни науки, археология и палеонтология.

Родените на 26-о число имат практичен и рационален ум. Те са упорити и съсредоточени, а перфекционизмът им може да се превърне в педантизъм. Да избягват конфликтните ситуации. Ще имат успехи в дисциплини като: спортна педагогика, контрол на качеството; ландшафтен дизайн, лесо- и агроинженерство; ветеринарна медицина; геология, строителство и архитектура, интериорен дизайн.

Родените на 27-о число са силни и солидни, като в същото време емоциите им са дълбоки и крайни. Те са и артистични, и много прагматични, което ще помогне на мнозина да се ориентират и адаптират бързо към учебния процес. Ще имат успехи в дисциплини като: дипломация, международни отношения, право и търговия; урбанистика; лингвистика, журналистика, мениджмънт.

Родените на 28-о число са самоуверени, многостранно надарени, амбициозни и пробивни, прагматични и материално ориентирани личности. Ще е добре идните месеци да се стараят да не оставят недовършена работа, защото после ще го закъсат. Вероятно на мнозина ще се наложи да работят, но да се постараят да не пропускат лекции и упражнения. Ще имат успехи в дисциплини като: инженерни и компютърни науки; стоматология, хирургия; право; творческо писане и редакторска дейност.

Родените на 29-о число са родени дипломати и посредници. Те са и мечтатели и идеалисти, и целенасочени кариеристи, които имат много точен усет за механизмите, които движат обществото. През първия семестър ще им се наложи да носят няколко дини под една мишница. И с правилното планиране ще видят, че може. Ще имат успехи в дисциплини като: социология, философия, психология, история и литература; религия; музика и хореография.

Родените на 30-о число преливат от оптимизъм и жизнерадост и притежават завидната дарба за възстановяване на силите. Но те са и доста емоционални и лесно възбудими. Сега ще вземат изпитите по-скоро с въображение и интуиция, отколкото с четене. Ще имат успехи в дисциплини като: изкуство и литература; социология и обществознание; туризъм; право; лека промишленост, детска психология и педагогика. Добре е да са по-умерени по отношение на светските прояви.

Родените на 31-во число притежават разностранни дарби и таланти и ако се постараят да бъдат по-търпеливи и дисциплинирани, ще се радват на завидни успехи. Да мързелуват по-малко. Ще имат успехи в дисциплини като: библиотечно дело, интериорен и ландшафтен дизайн, природни ресурси и науки, архитектура и строителство; култура и изкуство, художествени занаяти; елинженерство.