С танислав Найденов-Спенс отпразнува своя 50-годишен юбилей в понеделник с целодневно парти в спортния му бар в Студентски град, а утре вечер е ред да се позабавлява и със своите фенове.

Специален гост на сцената в Sofia Live Club ще бъде най-големият син на рап легендата – Найден, който ще рапира за своя баща. „На 13 октомври, на деня, събрах приятели в бара, даже още седят украсите. Не беше много удобно, че се пада понеделник вечер, но понеже беше 50-годишнина, казах, че ще си я празнувам на деня. За феновете сме направили събитието на 18 октомври. Малко са разделени нещата, но ми се е случвало на рождени дни, които се празнуват на участие, да не мога да обърна внимание на никого. Някои приятели може и да са ми се обидили през годините. Извинявам им се“, сподели пред „Телеграф“ рапърът.

Инат

Спенс издаде, че все още не е успял да намери време да разгледа всички подаръци, които е получил. На въпроса как са партитата на 50, Найденов се пошегува, че ще отговори като Божинката: „Като на 49, ама на 50“. Рапърът сподели, че все още не се изморява. „Всичко е до психика и вътрешно усещане. Сега физически понякога знам, че не съм като на 30, но, честно казано, не искам да мисля по тази тема. На рождения ми ден ме питаха нещо подобно. Не искам да ме разберат погрешно читателите и да звучи префърцунено, ама както се казва – утре да си ида, със сигурност ще съм видял достатъчно, за да не съжалявам за това“. Спенс разкри, че е прекалено голям инат, за да съжалява за нещо в живота или ако можеше да го промени. „Ясно е, че няма как да се върне времето назад и че нищо няма да се промени. Хипотетични неща да разглеждаме, по-добре да не изглеждаме като фурнаджийски лопати, а да си се държим като магаре на мост“.

Равносметка

Рапърът не обича да си прави равносметки. „Като съм бил на 20, съм си мислел, че съм голям човек, а тогава си тъкмо узрял, но без никакъв опит. Към 30-40 вече си на по-зряла възраст. Имам въпрос – ако отидеш на фронта, днес темата за войната е толкова актуална, кой ще оцелее според теб? 20-годишните? 30-годишните? 40-годишните или 50-годишните? Тук говорим заради вътрешния си инстинкт, не за други фактори. Ще оцелеят хората с повече опит. На 40-50 г. човек е доста по-трудоспособен“. Спенс споделя, че вече не прави глупости като преди. „На 20 имаш много излишна енергия да я хвърляш насам-натам и вече с годините започваш да разбираш, че тоя извор не е безконечен и започваш да правиш все по-малко излишни движения“.

Писна ми

„Имах един период, в който наистина ми беше писнало и му виках „Периода на безалкохолните лайфове“. Наистина не ми се пиеше алкохол, цигарите бях отказал. Тотално ми беше дошло до гуша от нощни заведения. Обаче пея на сцената и си викам - „Бате, колко си си скучен сам на себе си, представям си тия долу, дето те гледат, колко им е скучно и на тях“. И си казах, че истината е някъде по средата – 1-2 питиета за настроение“, споделя Спенс. Разказа ни и каква е историята на емблематичното му парче "Писна ми". „Не си спомням много детайли. Бил съм втори курс студент през 1996 г. Тогава живеех в 12-и блок в Студентски град, на 5-ия етаж. Като се качвах в асансьора и там пишеше „Един народ, с една идея..“. Не е точно както аз съм го формулирал, но така започва „Писна ми“, с това изречение, което съм прочел в този асансьор. Иначе го снимахме на зоопарка. Имаше огромен паркинг, където въртеше автобусът. По ирония на съдбата в края на снимките мина полицейска лада, някой се обадил, че има струпване на хора, та и те влязоха накрая в клипа, без да сме ги поръчвали (смее се)“.

Болка

Спенс сподели и най-голямата си болка. „Най-големият подарък за 50-годишнината ми щеше да е най-малкият ми син да ми се обади и да ми честити. Той е на 7 г. и досега никога не ми е честитил по простата причина, че отпреди да започне да говори живее в Пловдив с майка си и тя никога не го е насърчавала да го направи. Излишна драма е аз да се обадя на рождения си ден и да му кажа „Тати, как си, знаеш ли, че днес тати има рожден ден“. И той да си навлече агресията на майка си, като ми честити, след като затвори телефона, и да го поставя в неудобна ситуация. Синът ми има телефон, но аз нямам телефонния му номер, на мен не ми се дава и говоря с телефона на майка му с него“, разказа пред „Телеграф“ рапърът.

Бойно кръщене

Децата са най-голямата радост за Спенс. Най-големият му син Найден е на 23 години и на 18 октомври ще излезе на сцената с баща си. „Найден е кръстен на баща ми. Роди се през 2002 г. Винаги е бил близо до мен, водил съм го на много участия от малък, но никога не съм го натискал. Сега някои могат да направят аналогия с Мишо Шамара и неговия син“, споделя рапърът. Той издаде, че неговият син и синът на Мишо Шамара, с когото дълги години враждуваха, са се запознали това лято на Егаси Феста. „Ние с Шамара вероятно няма да направим никога парче, но децата нямат своите основания и минало, така че могат да направят дует“, казва закачливо Станислав. Именно на този фестивал двамата с Найден излезли заедно на една сцена за първи път. „Изпя един куплет, изненада беше за всички. Бойното му кръщене беше в Строежа май месец с диджей Mugz”. Спенс каза, че засега псевдонимът на сина му е Начката и най-приятно изненадан е, че синът му е започнал да прави музика зад гърба му, без да иска помощ. Да, понякога се съветва с баща си и черпи от неговия опит, но пътят към сцената е поел сам. На партито в Sofia Live Club на живо заедно със Спенс и Rap n’ Roll Band ще застанат на една сцена Белослава, Дичо, Бобо, Goodslav и други. Водещ ще бъде 2 Лица (Лошите) в тандем с dj Chukee. Рожденикът черпи с лимитирано издание на последния албум “Храна за всички”, който ще получите още на входа.

Спенс има и дъщеря на име Дея, която вече е на 15 г

Екатерина Томова