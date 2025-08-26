В секи е усещал замръзване и сякаш „изтръпване на мозъка“, дори болка при отхапване на сладолед или когато пием леденостудена напитка. Това кратко, но интензивно главоболие, известно още като brain freeze или главоболие от лед, се смята за дребно лятно неудобство. Но науката показва, че то крие изненадваща неврологична сложност – и дори може да помогне на лекарите да защитават мозъка в критични ситуации. Явлението се появява, когато студен стимул – било то твърд, течен или газообразен – премине през небцето или задната стена на фаринкса.

Ефект

Рязката промяна в температурата предизвиква свиване, а след това бързо разширяване на кръвоносните съдове. Тригеминалният нерв възприема това като термична заплаха и изпраща сигнал за болка. Любопитното е, че тя се усеща не в устата, а в челото или слепоочията – типичен пример за отнесена болка. Механизмите зад него наподобяват терапевтичната хипотермия – техника, при която мозъкът се охлажда след сърдечен арест, за да се ограничи увреждането. Така едно обикновено лятно явление може да даде идеи за нови клинични подходи.

Изследвания

Изследванията показват, че болката от студ е много по-честа при хора с мигрена – между 55% и 73% срещу 23% до 45% при страдащи от тензионно главоболие. При деца и тийнейджъри разпространението достига до 79%. Семейната обремененост също е важен фактор – ако майката има brain freeze, рискът за детето скача над 10 пъти.

В повечето случаи това явление не е опасно, а болката отминава бързо и без последствия. Известен е само един изолиран случай от 1999 г., когато млад мъж припада след изпиване на леденостудена вода – вероятно заради екстремен вагусен рефлекс. Това обаче остава изключение, а не правило.

Съвети

Най-сигурният начин да избегнем този специфичен дискомфорт е да ядем и пием студени неща бавно, да не допускаме директен контакт на ледени храни с горното небце и да оставяме напитките да се затоплят леко върху езика, преди да ги преглътнем. Ако болката вече е започнала, простият трик да притиснем езика към небцето помага за възстановяване на температурата и облекчаване на неприятното усещане. Следващия път, когато лъжичка сладолед замрази челото ви, знайте, че това не е каприз на тялото, а реакция, която учените все още изучават – и която може да се окаже ключ към нови начини за защита на мозъка