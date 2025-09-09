Т урският актьор Таянч Айайдън е в центъра на скандал. Съвсем наскоро екипът на новия турски драматичен сериал „Аз съм Леман“, продуциран от компания NTC Medya, се събра за четене на сценария и подготовка за работа, но всичко беше помрачено от неочаквано обвинение.

Докато се готвеше за снимките в новия сериал на телевизионния канал Now, 46-актьор се озова в разгара на голям скандал. 22-годишната му колежка Доа Лара Аккая го обвини, че я тормозил в чата и даже се наложило да го блокира... за известно време. Сред обвиненията е това, че я нарекъл „най-красивата жена на света“, а тя го попитала не е ли най-красива съпругата му. В друго съобщение й написал: „Много си ми скъпа.“ Аккая твърди, че изразила недоволството си: „Моля те, не ми пиши така. Отдавна се чувствам неудобно от думите и съобщенията ти. Мисля, че това е грешно.“

Доа публикува част от съобщенията, които са си разменили, като намекна, че има и други. Той пък се закани, че ще се наложи да изчисти името си по съдебен път.

Двамата са се запознали по време на снимките на младежкия сериал „Прашна яка“ (Tozluyaka). Някои от колегите им повярваха на Доа и престанаха да следват в отговор Таянч в социалните мрежи. Еджем Чалхан, Чаала Шамшек и Ахмет Хактан също го изтриха от приятелите си. Реагира и партньорката му в „Аз съм Леман“ Бурчин Терзиоглу, която написа: „Аз поддържам всяка жена, с която се е случило нещо подобно в миналото или настоящето... която мълчи, защото не може открито да признае за това, без да осъзнае, че това е преследване или тормоз... която е обзета от страх, възраст, самота или която може единствено да набере смелост и да разкаже за това.“

Набеденият актьор се опита да подмине скандала с мълчание, но след като видя, че се разраства, даде специално изявление, в което каза: „Името ми беше споменато в някои публикации напоследък. Мисля, че е време да говоря директно и ясно. Причината да отложа изявлението си беше, че не исках да реагирам емоционално и исках да оценя ситуацията спокойно и внимателно. Изпратих съобщение на колежка в навечерието на Нова година. Оглеждайки се назад, днес осъзнавам, че макар съобщението не не беше злонамерено, може да бъде възприето като неподходящо. Искрено се извинявам за това. Отговорът, който получих, ясно показа, че съобщението е нежелано, и не продължих разговора.“

Граници

„Може би съм действал импулсивно, но не съм тормозил никого“, категоричен е Таянч Айайдън. „Тормоз означава да бъдеш упорит, да оказваш натиск или да нарушаваш нечии граници – аз не съм направил нищо от това. Спрях веднага щом видях реакцията. Тормозът от всякакъв вид е неприемлив и правото на жените да говорят и да се чувстват сигурни винаги трябва да бъде защитено.

Дълбоко съм натъжен, че днес съм свързан с толкова сериозно обвинение, и гледам на този инцидент като на единичен, необмислен сигнал. Виждам, че общественото възприятие за моите действия е непропорционално преувеличено. Тежестта на последствията доведе до това, че се сблъсках с несправедливи предразсъдъци. Затова се чувствам задължен да предприема правни действия, за да защитя името и репутацията си. Тези действия не нарушават правото на жените да бъдат изслушани, а по-скоро целят да поправят несправедливата и сериозна вреда, която ми бе нанесена. В течение на 20-годишната си професионална кариера съм работил с много колеги, като сме имали отношения, основани на уважение, сътрудничество и доверие. Никога не съм преживявал нещо подобно. Ако някой от колегите ми смята друго, моля, не се колебайте да предоставите доказателства. Извинявам се на всеки, чието сърце съм наранил неволно. Единственото ми желание е истината да бъде разбрана справедливо и всички ние да продължим напред в мир и спокойствие“, пише Таянч Айайдън.

Отговор

Последва отговор от Доа: „Не мога да повярвам, че се налага да коментирам още. Досега не съм публикувала всички съобщения, които ми бяха изпратени. Мислех, че това е достатъчно за изявлението ми, и исках да го направя, без да провокирам никого. Имам още скрийншотове, ако това искате, г-н Таянч, не се притеснявайте, нека се срещнем в съда.“

Доа пише още: „Този господин казва, че не е писал след това – и е прав. Това беше последното съобщение, което ми изпрати. Когато го изпрати, нашият скъп учител Семих Багджъ беше с мен. Всички видяха съобщенията и аз го блокирах за известно време. А след това всички обсъдихме как всичко това се превърна в тормоз и какво трябва да направя. Мисля, че е забравил предишните съобщения, как ме дебнеше като хищник, когато бях сама, постоянно правейки гадни коментари от рода на: „Иска ми се да си по-голяма, щях да те целуна, ако седеше мирно“, и позицията, в която ме постави. За щастие в обяснението си той обясни точно какво е тормоз.“

Не липсват и поддръжници на Таянч, които обвиняват Доа, че се е прицелила в него заради известността му, както и коментари, че няма нищо чак толкова неприлично в съобщенията, които той й е изпращал, нито пък груби намеци, с които да прекрачва границите.

Кристи Петрова