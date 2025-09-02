З дравните власти в Румъния регистрират съществено нарастване на случаите на COVID-19 през последните две седмици.

Според данните повечето случаи преминават в лека или средна форма, а вирусът продължава да циркулира активно сред населението, предупреждават местни специалисти.

Националният институт за обществено здраве съобщи, че през седмицата 18-24 август са били регистрирани 3850 нови случая на COVID-19, което е нарастване с 87,2 процента спрямо предходната седмица.

Доктор Михай Краю заяви пред телевизия Диджи 24, че напоследък в Румъния се наблюдават два типа на коронавируса – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария, което създава риск от дехидратация при малки деца.

Източник: БТА