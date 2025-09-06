К осмически къмпинг капсули ще „кацнат“ на родното Черноморие.

Очаква се след две седмици такива да се появят в курортния комплекс Албена.

Това ще бъдат първите по рода си съоръжения у нас, които обещават да революционизират туристическото настаняване в България, съобщи изпълнителният директор Красимир Станев.

Всяка капсула разполага с площ от 40 квадратни метра и включва две напълно оборудвани помещения и голяма баня с тоалетна. Огромните прозорци придават характерен футуристичен вид.

Най-голямата особеност на капсулите е тяхната мобилност - те не са ограничени от терена и могат да бъдат преместени до скали, гора, море, курорти или туристически атракции.

Съоръженията са предназначени специално за туристически нужди и скоро ще бъдат предложени на пазара. Появата им в Албена се очаква да привлече внимание не само на българските туристи, но и на международни посетители.

Източник: ПроНюз Добрич