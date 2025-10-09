С толичният общински съвет предстои да обсъди на заседанието си в четвъртък доклад на кмета на София Васил Терзиев за даване на съгласие общинското дружество "Софекострой" да изразходва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. за закупуване на техника за справянето с кризата с отпадъците в София. Докладът е публикуван на интернет-страницата на Съвета.

Става въпрос за закупуването на сметосъбиращи автомобили, автометачни машини, ръчноводими метачни машини, транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на кофи, малогабаритни автомобили за зимно почистване, мултифункционални автомобили за зимно почистване, които могат да бъдат преоборудвани във водоноски при лятно почистване и друга специализирана техника.

В дневния ред е още доклад за даване на съгласие Столична община да получи от Банката за развитие на Съвета на Европа безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Инициатива за спешни и дългосрочни жилищни решения за уязвими семейства от кварталите „Модерно предградие“ и „Захарна фабрика“, София“.

Съветът се очаква да отпусне средства за ремонт на покрива на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Св. София" ЕООД, както и за извършване на спешен и неотложен ремонт на покрив и подмяна на дограма в сградата на "ДКЦ XV – София" ЕООД, предаде БТА.

Съветниците ще обсъдят промени в наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

С друг доклад се очаква приемане на решение за пълноправно членство на Столична община в Мрежата на градовете „Световен форум за култура на градовете“ (World Cities Culture Forum - WCCF).

СОС се очаква да утвърди присъждането на отличието „Почетен знак на Столична община“ на Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов и Преслав Петков – състезатели от мъжкия националния отбор по волейбол на България; Христо Тодоров и Николай Касабов – физиотерапевти на националния отбор; Борис Николов – статистик на националния отбор; Стефан Чолаков – тийм мениджър на националния отбор; Франческо Кадеду и Андрей Жеков – помощник-треньори на националния отбор, и Джанлоренцо Бленджини – старши треньор на националния отбор.