Н а неочаквано място ще се издигне една от най-модерните болници у нас.

Лечебното заведение ще разполага с 3 операционни зали и две хемодиализни единици

След три години ще станем свидетели на откриването на модерната сграда на място, което винаги сме свързвали единствено с туризма и морето - Царево.

Общинският съвет в Царево гласува и одобри на извънредна сесия предложението на кмета Марин Киров за продажба на общински имот на инвеститор, който ще изгради модерна болница с капацитет от 60 легла и персонал от около 40 лекари и медицински сестри, пише "Флагман".

Новото лечебно заведение ще бъде първото по рода си на юг от Бургас, разположено върху 3000 кв. м разгъната застроена площ, и ще разполага с 3 операционни зали и отделения по хирургия, урология, ортопедия и травматология, гастроентерология, неврология, реанимация, интензивно лечение, физиотерапия и рехабилитация, както и две хемодиализни единици и образна диагностика.

Проектът ще бъде реализиран в срок от три години.