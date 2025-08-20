811,4 млн. евро пратиха в родината българските емигранти през първите 6 месеца на годината, показват данните на Българската народна банка.

Сумата е с близо 75 милиона повече в сравнение с първото полугодие на 2024 г. Най-щедри си остават българите, живеещи в САЩ.

Имигрантите пък – чужди граждани, които живеят в България, са пратили в своята родина 18,5 милиона евро.

Паричните преводи на българите в чужбина към роднините им у нас през последните години растат. Ако допреди 2-3 г. месечната сума рядко надхвърляше 100 милиона евро, то сега обичайно се превеждат по 120-130 милиона месечно, като в отделни месеци сумата надхвърля дори 150 милиона евро.

Държави

Най-много пари са пратени от емигрантите ни в САЩ. През второто тримесечие на годината общата сума, дошла от Щатите, надхвърля 72 млн. евро. На второ място по щедрост са българите, работещи в Германия. Те са пратили на роднините си в България 70,6 милиона евро в периода от април до юни.

Българите в Испания пък са се отчели с 37,7 милиона евро. Съществени са също сумите от Чехия, Белгия, Австрия, Канада и други държави, където има големи български общности. Прави впечатление, че сумите, пратени от българите в Италия, през последните години се топят. Непосредствено след влизането ни в ЕС нашенците на Ботуша са били сред най-щедрите ни емигранти, като са се отчитали с по 18-20 милиона евро всяко тримесечие. Сега паричният поток от Италия се е свил наполовина.

Статистика

БНБ публикува данни за трансферите на емигранти към близките им в България от 2007 г. В периода август 2007 - юли 2008 г. е било проведено и представително извадково проучване на границата сред пътуващите български и чуждестранни граждани.

Първоначалните данни показали, че значителна част от годишните трансфери на български емигранти към техни близки в страната се състоят от ниски по размер суми, че парите се пращат на порции на няколко пъти през годината и че голяма част от трансферите се осъществяват чрез неформални канали, различни от банки и компании за парични преводи.

София Симеонова