Г лоби за над 216 хиляди лв. наложи Сметната палата по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по Изборния кодекс за първите седем месеца на годината.

Сред нарушителите са кметовете на пет общини, ръководителите на три ведомства и на една парламентарно представена коалиция от партии.

От Сметната палата отчитат, че съставените актове за установяване на административни нарушения по ЗОП са 78. Административнонаказателните преписки за констатирани нарушения на ЗОП при одити, по които председателят на Сметната палата като административнонаказващ орган се е произнесъл през първите седем месеца на годината, са 60.

За периода са издадени 33 наказателни постановления, 21 предупреждения, 5 резолюции за прекратяване на административнонаказателните производства и едно споразумение по Закона за административните нарушения и наказания. Общата стойност на наложените глоби по ЗОП е 177 290 лв.

С наказателните постановления са наложени глоби на кметове, заместник-кметове на пет общини, на ръководител на един регулаторен орган, на ръководител на един второстепенен разпоредител с бюджетни средства и ръководител на едно териториално поделение на публична институция. В някои случаи са издавани няколко наказателни постановления на едни и същи лица.

Обжалване

Част от наказателните постановления са в процес на обжалване и все още няма влезли в сила решения на съда или тече процес по връчването на актовете, поради което имената на физическите лица, за които одитната институция е постановила глоби, не могат да бъдат огласени на този етап.

Осем акта за различни нарушения на Изборния кодекс са съставени на представляващи различни участници в избори през първите седем месеца на годината. Те са за това, че не е представена информация за включване в Единния регистър по Изборния кодекс за имената на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения, както и за имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размера на средствата.

Актове има и за това, че не е представена информация за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, както и заради липса на информация за наименованията на социологическите, рекламните и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

*Автор: Цвета Дилова