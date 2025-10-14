Е днокоридорният 737 на американския производител Boeing, чийто първи екземпляр е доставен през 1968 г., бе детрониран през септември от A320 на големия европейски конкурент Airbus, пуснат в експлоатация през 1988 г., според съответните данни на двете групи, цитирани от АФП.

Американският самолетопроизводител обяви, че през септември е доставил 55 самолета, от които четиридесет 737 MAX - последната версия от семейството 737.

Airbus A320

Това довежда общия брой на доставените 737 от пускането му на пазара до 12 254, включително бизнес версиите, срещу 12 257 A320.

*Източник: БГНЕС