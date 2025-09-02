Н а 2 септември цената на златото продължи възходящия си тренд за шеста поредна сесия, достигайки нов исторически максимум, подкрепена от отслабването на щатския долар и нарастващите очаквания за понижение на лихвите в САЩ още този месец.

Спот златото поскъпна с 0,5% до 3 492,26 долара за тройунция, след като по-рано достигна рекордните 3 508,50 долара. Фючърсите върху злато с доставка през декември се покачиха с 1,4% до 3 563,40 долара, съобщи The Economic Times.

„Слабата икономическа среда и очакванията за намаляване на лихвите в САЩ подкрепят ценните метали“, коментира Кайл Родда, анализатор на финансовите пазари в Capital.com.

„Друг фактор е задълбочаващата се криза на доверие в доларовите активи, породена от атаките на президента Доналд Тръмп срещу независимостта на Федералния резерв“, добави Родда.

Тръмп от месеци критикува Фед и неговия председател Джером Пауъл за нежеланието им да намалят лихвите, като наскоро отправи обвинения и за скъпоструваща реновация на централата на Фед във Вашингтон.

На 1 септември министърът на финансите Скот Бесент заяви, че Федералният резерв е и трябва да остане независим, но допълни, че е допуснал „много грешки“. Той защити правото на президента да освободи гуверньора на Фед Лиза Кук заради обвинения в ипотечни измами.

Пазарите в момента оценяват на 90% вероятността за понижение на основната лихва с 25 базисни пункта на заседанието на Фед на 17 септември, според инструмента FedWatch на CME.

Златото, което не носи доходност, традиционно се представя добре в среда на ниски лихви.

Очакванията за намаляване на лихвите и притесненията за независимостта на Фед отслабиха щатския долар, който е близо до най-ниските си нива от повече от месец спрямо основните си конкуренти, правейки златото по-достъпно за чуждестранните инвеститори.

Данните от петък (29 август) показаха, че индексът на личните потребителски разходи (PCE) в САЩ се е повишил с 0,2% на месечна база и с 2,6% на годишна, напълно в съответствие с очакванията.

