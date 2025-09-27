Ж ените, които получават вдовишка добавка, са пет пъти повече от мъжете, показват данни на Националния осигурителен институт към края на миналата година.

Това е така, първо, защото жените живеят средно със 7,4 г. повече от мъжете. И, второ, защото в повечето двойки мъжът е по-възрастен от жената. Така по-често се оказва, че дамите остават сами на старини.

Средната възраст на вдовците е 78,2 г., а на вдовиците – 77,4 години.

Брой

Около 670 хиляди са отпуснатите вдовишки добавки към края на 2024 г. Средният им месечен размер е 221,90 лева. Мъжете получават по-малка сума. Средно тя е 176,82 лева. Дамите взимат повече – средно по 230,76 лева. Това е така, защото заплащането на жените у нас е по-ниско от това на мъжете, което рефлектира и върху размера на получаваните пенсии. А вдовишката добавка пряко зависи от размера на пенсията на починалия съпруг. В същото време основната пенсия на вдовиците и вдовиците е 753,38 лева.

Право

Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от изискваната възраст за пенсиониране. Има възможност и това да стане преди този срок, ако е неработоспособен с 50 и над 50 на сто инвалидност. Правото на добавка се губи, ако вдовецът или вдовицата се оженят отново. През 2023 г. имаше пик на такива случаи. Тогава 44 вдовци или вдовици бяха с прекратена добавка, защото отново са минали под венчило.

Само за миналата година НОИ е отпуснал 39 469 нови вдовишки добавки. Данните обаче показват, че за 10 г. хората, които ги получават, са намалели. Това се дължи на свиване на броя на пенсионерите.

Вдовишките добавки се изплащат от 2011 г. насам. Първоначално те бяха в размер на 20% от пенсията на починалия съпруг. По-късно се вдигнаха до 26,5%, а от юли 2024 г. са в размер на 30 на сто

София Симеонова