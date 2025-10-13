Ц ената на златото пак скочи нагоре.

Тя отбеляза ново рекордно високо ниво тази сутрин, подкрепена от търсенето на сигурни активи на фона на подновеното търговско напрежение между САЩ и Китай и очакванията за понижение на лихвите.

Цената на среброто също достигна най-високата си точка, продължавайки устрема си от края на миналата седмица, когато проби границата от 50 долара за тройунция за първи път от 1980 г. насам.

Текущата пазарна цена на златото се повиши с 1,5 на сто до рекордните 4078,05 долара за тройунция към 08:38 часа българско време.

Спот цената на среброто тази сутрин скочи с 2,7 на сто до 51,70 долара за тройунция, след като в петък премина границата от 50 долара за първи път от 1980 година. Цената на среброто бива движена от същите фактори, седящи и зад тази на златото, наред с ограничено предлагане.

Анализаторите на банка "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) съобщиха вчера, че очакват цената на среброто да се повиши в средносрочен план поради частните инвестиционни потоци, но предупредиха за повишена краткосрочна колебливост и възможност от понижение в сравнение с цената на златото.

Платината днес прибави с 2,9 на сто и се търгува за 1635,35 долара за тройунция, а паладият - 3,6 на сто до 1452,50 долара за тройунция.

