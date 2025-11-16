Б ългария се сбогува с една от най-обичаните си астроложки. Светлана Тилкова-Алена, жената, която десетилетия наред разчиташе съдбата на хиляди българи, е починала днес на 70-годишна възраст. Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей – нейният най-близък човек и партньор в живота и работата. Двамата бяха неразделен и непобедим екип, посветен на звездите.

„С най-дълбока болка искаме да споделим, че нашата любима мама и спътница в живота, дошла от звездите, се върна обратно при тях. След като премина през COVID, тя така и не успя да си възвърне силите и през последния месец, изтощението преобладаваше над желанието и за работа. Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си. Уви… съдбата реши друго. Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период. Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше“, заяви съпругът ѝ.

Алена оставя след себе си истинска империя – над 280 000 хороскопа, десетки книги и милиони читатели, които всяка сутрин започваха деня си с нейните прогнози. В продължение на 25 години нейният глас и нейните думи бяха част от ежедневието на цяла България.

Но малцина знаят, че зад легендата стои изключителна съдба. Родена на 26 януари 1955 г. в София, тя завършва престижната 91 Немска гимназия и Висшия икономически институт „Карл Маркс“, но пътят ѝ я отвежда далеч от икономиката. Още като дете вижда „незримия свят“, както сама казва – и това я повежда към мистиката.

През 1977 г. съдбата я среща с възрастен японски астролог, който я въвежда в тайните на източните практики. Следват години, в които Алена пътува до Тибет, учи медитация и левитация, а духовните учители там ѝ дават името, с което я познава цялата България – Алена.

Тя става част от световния елит в астрологията, членува в най-престижните международни организации и пише 91 книги, включително хитовете „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“. Нейното списание „Кармичният кръг“ се превръща в библия за хилядите ѝ последователи.

Последните ѝ коледни книги вече са били подготвени за печат – проекти, които няма да види издадени.

За Алена астрологията никога не е била забавление. Тя вярваше, че звездите разкриват кармата, уроците и съдбата на всеки човек. Че бъдещето е записано, но човек трябва да го прочете правилно.

Последният разговор на „Телеграф“ с Алена е на 25 юли, когато с любов разказва за познанството си Ози Озбърн.

Екипът на „Телеграф“ изказва съболезнования на близките, приятелите и всички хора, които я обичаха! Бог да я прости!