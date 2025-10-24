Я сна е причината за смъртта на граничния полицай Николай Попов, открит мъртъв тази сутрин. Направената аутопсия потвърди, че 48-годишният служител на Гранична полиция е получил мозъчен инсулт, като при настъпване на кръвоизлива, служителят е паднал и си ударил главата, разкриха следователи пред „Телеграф“.

Граничният полицай е от петричкото село Първомай, но е бил командирован да пази държавната граница в Странджа. Днес не се явил на работа и е потърсен на адреса му в град Средец, където където други граничари се натъкнали на ужасна гледка. Николай Попов бил с разбита глава на пода в спалнята си.

Въпреки шокиращата гледка, се оказало, че няма следи от насилие.

Николай, който тежал над 120 кг. е получил инсулт в съня си, превъртял се, паднал от леглото и си спукал главата, показа огледа на мястото на трагедията, а аутопсията, направена по-късно през деня потвърди причината за смъртта на полицая.

Колегите от ГПУ Средец описват Николай като страхотен колега и добър човек.

Стефани Георгиева