Т ри села в област Монтана, община Георги Дамяново, са останали без ток заради авария.

Това съобщи пред журналисти областният управител на Монтана Калин Хайтов.

Електричеството е прекъснато в Дълги Дел, Дива Слатина и Говежда, които се намират в подножието на Стара планина. Екипите на електроразпределителното дружество работят на терен въпреки тежките атмосферни условия и се надяват до 16 часа да отстранят повредите.

В повечето селища на област Монтана към момента продължава да вали сняг и мокър сняг, температурата е около и малко под нулата.

Всички пътища са проходими при зимни условия, препоръчва се да се шофира внимателно и съобразно зимната обстановка, обяви областният управител.

От Областното пътно управление в Монтана съобщиха, че по пътищата на региона чистят и опесъчават 43 машини.

Източник: БТА