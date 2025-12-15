В ремето за пътуване между София и морските градове Варна и Бургас ще бъде намалено значително с новото разписание на БДЖ, което е в сила от неделя. Причината е, че са възстановени маршрутите през Чирпан и така се избягва заобикалянето през Димитровград поради ремонти по железния път.

В повечето региони на страната се запазва досегашното разписание, като за подобряване на обслужването са осигурени допълнителни връзки между влаковете с възможност за пътуване между повече населени места.

Ефективно

От БДЖ уточняват, че при изготвянето на транспортната схема движението на бързите и пътническите влакове се съгласува ежегодно с областните и общинските администрации.

Проектът на графика беше публикуван за обществено обсъждане през септември. Част от направените промени в разписанието са съобразени с постъпили предложения от граждани и местни власти, а други - с необходимостта от по-ефективно използване на подвижния състав и текущите ремонтни дейности по железопътната инфраструктура. През 2026 г. се запазва обемът на превозите, заложен в договора с държавата за обществена услуга. Пътническите превози ще се извършват с 518 влака, от които 79 бързи (два от тях сезонни), 117 пътнически и 322 крайградски, част от които ще се движат само в определени дни.

Празнично

Запазва се движението на бързите влакове София - Бургас - София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено времепътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир „Студен кладенец“ също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив. Подобрява се регионалното обслужване в района на Ловеч и Троян чрез възстановяване на следобедния влак до и от Троян, подобрява се и обслужването по направлението Пловдив - Асеновград чрез минимизиране на пътуванията с прекачване в гара Крумово. Обслужването по теснолинейката също се подобрява с промяна в разписанието на нощния влак, който вече ще заминава по-късно, в по-удобно дневно време. От 12 декември БДЖ пусна и специални коледни влакове. Те се задвижват с парни локомотиви по маршрутите София - Банкя - София и Горна Оряховица - Велико Търново - Горна Оряховица.