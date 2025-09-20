В ъздушните линейки у нас спасиха 130 човешки живота. Толкова са реализираните мисии на медицинските хеликоптери, откакто този тип спешна помощ съществува в България.

Първата мисия бе осъществена на 4 юни миналата година. Оттогава го края на миналата седмица екипите са участвали в общо 130 мисии, като 42 от тях през 2024 година, а останалите – от началото на тази година, съобщиха от Център за спешна медицинска помощ по въздуха пред вестник „Телеграф“.

Състояние

Най-често въздушната линейка лети за пациенти, които са пострадали след пътнотранспортни, травматични, мозъчносъдови и сърдечносъдови инциденти. В повечето случаи това са хора в тежко състояние, които се нуждаят от специализирана медицинска помощ.

Най-много сигнали за помощ към медицинските хеликоптери идват от Гоце Делчев, Сандански и Разлог в Южна България, от Видин и Монтана в Северозападна България, а в централната част на страната – от Велико Търново, обясни пред „Телеграф“д-р Мартин Малчев, заместник-директор на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха . Реализираните до момента мисии в планината са 27.

25 пък са авиомедицинските екипи, които обслужват трите налични хеликоптера. Всички те са съставени от лекар и медицинска сестра. „Към момента екипите в работещите бази са запълнени. Изискванията към медиците е да имат опит в анестезиологията и в спешната медицина. За сестрите важи същото.

Кандидати

„Правим интервю, с което да придобием представа за опита на кандидатите – къде и как са работили. След него решаваме кои от тях да поканим за следващ етап, който е доста сложен, защото се минава на лекарска комисия, за да се види дали човекът е годен за авиация, т.е. дали няма хронични заболявания, които да му пречат, и дали може да издържи на натоварването“, казва още д-р Малчев.

Кандидатите минават тестове на специални столове за вестибуларен апарат. След това имат специално медицинско обучение, което е свързано с оказване на спешна медицина във въздуха. Накрая правят тренировки за безопасност и тренировъчни полети с манекени, за да се види реално как ще се справят.

„Най-специфичното при тази работа е безопасността, защото се намираме средно на 3000 метра от земята. Трябва да се вземе предвид как ще се отрази летенето на човешкия организъм. Работи се в тясно пространство, което е по-малко, отколкото в линейка. Медиците имат достъп само от едната страна на пациента“, обяснява лекарят.

Четвъртата машина идва в края на месеца

Четвъртият медицински хеликоптер се очаква в края на септември при подходящи метеорологични условия. В периода 1-5 септември българска комисия бе на посещение в италианския град Верджате, където извърши техническо приемане на четвъртия хеликоптер, предназначен за нуждите на Спешната медицинска помощ по въздуха. Очаква се у нас да се изградят шест бази, в които да има общо 8 хеликоптера. В момента функционират две – Главна оперативна база в София и Регионална оперативна база в Сливен.

Скаути се срещнаха с пилоти и медици от Сливен

Скаутски клуб „Вятър Бора“ беше на гости в Регионална оперативна база за спешна помощ по въздух в Сливен преди дни.

Скаутите се срещнаха с пилоти, техници и медици, които ги запознаха с операциите и специализираната техника. „Машината е с най-съвременно оборудване“, обясни пред БТА капитан инж. Юлиан Богоев, пилот и командир на хеликоптер. Анестезиологът д-р Тина Димитрова от Главна оперативна база за спешна медицинска помощ по въздуха – София, разказа, че в него има апарат за обдишване, монитор за жизнените показатели и специализирани спешни чанти – включително за деца. „Работим съвместно с пожарната, полицията, системата 112 и Спешна помощ. Често кацаме на стадиони, поляни или други терени, когато няма площадка към болница. Пациентът се поема от линейка и се транспортира до лечебното заведение“, описа работата тя.

Милена Димитрова