М ъж твърди, че камери за видеонаблюдение са поставени над съблекалните в популярен комплекс в Хисаря.

Видеото е качено в TikTok в средата на август, писа Plovdiv24.bg.

Той заедно с детето си влиза в съблекалнята и показва как на стълб за осветление е поставена камера.

"Много е приятно и готино на плажа. Влизате обаче да се преоблечете или пращате жена си или детето си. Имат направени хубави съблекални и изведнъж отгоре биг брадър гледа. Какво има толкова да се види тука в съблекалните? Вие преценете дали това е морално или законно или дали е нормално. Всичко друго на плажа е перфектно.", казва още той.

Коментарите под видеото са множество и то различни. По думите на хората тези камера са силни и широкообхватни. "Тези, като имат широкоъгълни обективи, щом ти ги виждаш и те те виждат.", коментира потребител.