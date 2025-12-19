Н яма да има повишение на такса смет през 2026 г. Това обяви кметът на София Васил Терзиев. Той каза също така, че е избрана фирма, която ще чисти 2-ра и 5-а зона, в които влизат районите "Искър", "Панчарево", "Кремиковци", "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър". Това е "БКС-Чистота. “Ако няма обжалване, ще подпишем договор за 5 години. Но ще водим преговори за намаляване на цената - 325 лв. за тон за едната зона и 348 лв. за другата за сметоизвозване”, допълни Терзиев. Договорите за 1 и 7 зона ще бъдат удължени с Титан София Център 1. Зоните включват "Средец", "Лозенец", "Студентски", "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица". ЗМБГ чисти в "Младост" и част от "Триадица" по договор, подписан по времето на Йорданка Фандъкова, който изтича през 2027 година. "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" - трета зона, остават грижа на районните кметове и СПТО. За 4-та зона - "Сердика", "Илинден" и "Надежда", се чакат решения на Комисията за защита на конкуренцията, ще се подпише договор с турската компания "Норм Санаи". Терзиев обеща, че вече няма да се допуска договорите с фирмите да изтичат едновременно, за да не се допуска отново криза със сметопочистването.

За зона 6, в които влизат "Красно село" и "Люлин", ще се подпише дългосрочен договор с общинското дружество "Софекострой". Според шефа му до 15 януари трябва ще има цялата необходима техника за редовно почистване на двата района.

