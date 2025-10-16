В тори ден в Народното събрание няма кворум, след като депутатите от ГЕРБ-СДС не влизат в пленарна зала, предаде БГНЕС.

Едва 71 депутати се регистрираха в четвъртък. В зала не влязоха ГЕРБ-СДС, „Възраждане“, ДПС-Ново начало, ИТН и нечленуващите в парламентарна група депутати.

СЛЕД БОМБАТА ОТ БОРИСОВ: Парламентът спря работа

Председателят Наталия Киселова не направи втора проверка, а насрочи следващото заседание за 9.00 часа в петък.

Бойко Борисов с шокиращо изявление: Не виждам вече място на ГЕРБ в това управление, червената лампа светна!

Парламентът не успя да събере кворум и в сряда, след като като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че повече няма да правят кворум в парламента и изпрати депутатите си по родните им места. Изявлението му дойде, след като стана ясно, че ГЕРБ остават на шесто място на изборите в Пазарджик.

Депутатите от МЕЧ и тази сутрин скандираха „оставка“, веднага след като Киселова закри заседанието само минута и половина след 9.00 часа. Този път те вдигнаха изпринтени листове със задраскан надпис „Б + Д = ВНЛ“.