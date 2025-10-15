П ървият работен ден на Народносто събрание за седмицата започна с фалстарт.

Управляващото мнозинство, както депутатите на "ДПС-Ново Начало'' - не се регистрираха в зала. Така в сряда парламентът няма да заседава, поради липса на кворум. 

Бойко Борисов с шокиращо изявление: Не виждам вече място на ГЕРБ в това управление, червената лампа светна!

Това се случва, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че те повече кворум в парламента няма да правят и изпрати депутатите си по родните им места. Изявлението му дойде, след като стана ясно, че ГЕРБ остават на шесто място на изборите в Пазарджик. 



Днес регистрирани бяха едва 61 депутати. Предеседателят на НС Наталия Киселова обяви, че кворум няма и следващото заседание е утре, а в отговор депутатите от МЕЧ вдигнаха листове с надписи "оставка".

Най-вероятно отиваме на предсрочни избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят разбира, че е „оглозган“ и вече му е неприятно, коментира по-късно председателят на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев. Според него предсрочен вот е реалистичен напролет, но кабинетът може и сега да подаде оставка, а мандатите да се раздават доста дълго време.  

Вчера премиерът Росен Желязков пък отмени насроченото за днес заседание на Министерския съвет.

