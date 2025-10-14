Л идерът на ГЕРБ коментира актуални теми на живо от централата на партията, предаде "Марица".

Бойко Борисов направи шокиращо изявление, от което може да се заключи, че управлението на държавата е разклатено:

„Благодарност никаква от никой. Не виждам вече място на ГЕРБ в това управление. Дал съм дума да стоя, ако стоим ще е само формално, повече кворум няма да им правим. Бойко Борисов с шокиращо изявление: Не виждам вече място на ГЕРБ в това управление!".

Той говори за частичния вот в Пазарджик, както и по други актуални политически и обществени въпроси, но не навлезе в подробности.

„Шести сме, никаква отговорност не нося вече", каза Борисов.

„Няма първи да счупим коалицията, но няма да стоим и по този начин", каза още той.

„Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председателя на НС", заяви експремиерът.

„Червената лампа светна - или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 3-4 дена без кворум и то ще си замине правителството”, каза още Борисов.

„Искам много честна оценка по градовете и селата какво е положението, това може да предизвика още по-бързо да предизвикаме избори. От вашите доклади ще зависи”, обърна се Борисов към хората от партията.

По-късно пък стана ясно, че премиерът Росен Желязков е отменил правителственото заседание в сряда.