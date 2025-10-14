М инистър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда заседание на Министерския съвет (МС), съобщиха от правителствената информационна служба, минути след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за евентуален край на този кабинет.

Бойко Борисов с шокиращо изявление: Не виждам вече място на ГЕРБ в това управление, червената лампа светна!

Насроченото заседание трябваше да е редовно за кабинета и за него беше обявен дневен ред в 24 точки. Министрите трябваше да обсъдят акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк”, Комисията за регулиране на съобщенията и други теми, предаде NOVA.

„Повече кворум в парламента няма да правим“, заяви малко по-рано Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с Желязков в централата на партията. Той изпрати народните представители от ГЕРБ по родните им места.

Борисов добави, че не вижда мястото на ГЕРБ в такова управление.