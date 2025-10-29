Н аталия Киселова се оттегли от поста председател на Народното събрание.

„Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. Беше казано, че никой на никого не е длъжен - дължим го на гражданите. Като народен представител и част от БСП доказахме, че можем да сме отговорни. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва. За мен беше чест”, каза тя в началото на пленарното заседание в сряда.

Киселова беше аплодирана от народните представители.

Тя обясни, че по правилник поста заема зам.-председателят, който е от най-голямата парламентарна група.

В случая на стола ѝ седна Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.

Председателите на НС ще се ротират, реши Съветът за съвместно управление.

Източник: NOVA