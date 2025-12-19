Д ойдат ли избори, се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартии. Каквото и да решат - за нас е все едно. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщение във Facebook.

"Опустошително е обаче мълчанието на ПП–ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като „ала-бала с президента“. Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи? Или в името на поредната „сглобка“, която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за „честни избори“, които са честни само когато резултатът им харесва?", коментира Борисов в социалната мрежа.

Според него сред постигнатото от правителството е влизането в еврозоната и Шенген, по-голямата събираемост, както и получаването на над 4 млрд. по Плана за възстановяване. "Това е нашата политика и аз съм убеден, че ще бъдем първа политическа сила на следващи избори", завърши Борисов.

Източник: NOVA