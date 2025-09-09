Б ългария ще получи над 3,2 милиарда евро от новия европейски отбранителен инструмент "Действия по сигурността за Европа", известен като SAFE.

Това съобщиха от Европейската комисия, цитирани от БНТ.

Общата стойност на програмата е 150 милиарда евро и цели да засили капацитета на ЕС в областта на сигурността чрез стратегически инвестиции в отбрана.

Механизмът предвижда дългосрочни нисколихвени заеми за държавите членки с 10-годишен гратисен период за погасяване, които ще подпомогнат закупуването на критично необходимо отбранително оборудване.

В програмата участват 19 страни от ЕС, включително България, които ще могат да кандидатстват за финансиране и извън собствените си национални бюджети. Основната цел на SAFE е да се ускори преодоляването на съществуващите пропуски във военните ресурси, както и да се създадат условия за съвместни поръчки на военна техника.

SAFE също така ще позволи включването на Украйна чрез свързване на нейната отбранителна индустрия към европейския механизъм още от самото начало.

Страните членки ще трябва да подготвят и представят своите национални инвестиционни планове до края на ноември 2025 г.

След оценка от Европейската комисия се очаква първите плащания да започнат в началото на 2026 г.