М инистерският съвет реши да открие консулство на Република България в Република Малдиви и да назначи малдивския гражданин Ахмед Заян Абдула Салих за почетен (нещатен) консул на България в Малдивите с консулски окръг, обхващащ територията на страната.

Малдивите са държава със стратегическо местоположение в Индийския океан и привлекателна туристическа дестинация. Двустранните отношения са традиционно приятелски. Българската страна желае да насърчава тяхното активизиране и укрепване, съобщават от Министерски съвет.

Кой е Салих? Той е успешен малдивски предприемач с висока обществена репутация. Заема директорски позиции в няколко местни компании с дейност в областта на туризма, недвижимите имоти и чуждестранните инвестиции. Проявява интерес да съдейства за насърчаване на бизнес и културните връзки между България и Малдивите и да подпомага българските граждани в страната.

Източник: NOVA