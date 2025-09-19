С валиха от обществено обсъждане законопроекта за виното и спиртните напитки, предвиждащ ограничаване на количеството домашно произведена ракия и въвеждаше изискването тя да се прави само от отгледани от производителя плодове, съобщиха от ведомството.

Според съобщението получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете. Идеята беше внесена от Министерството на земеделието на 16 септември.

В тази връзка Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции. След провеждане на консултациите, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

По-рано днес министър-председателят Росен Желязков коментира темата, заявявайки, че няма да има ограничение върху количествата вино и ракия, които българските граждани могат да произвеждат в домашни условия. Той добави, че е разпоредил вчера на министъра на земеделието Георги Тахов проектозаконът да бъде свален от платформата за обществено обсъждане.

Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията.

Със законопроекта се очаква да се осигури актуална правна рамка за регулиране на обществените отношения в лозаро-винарския сектор и сектора на спиртните напитки, която е в съответствие с процедурите и изискванията на законодателството на Европейския съюз и препоръките на Европейската комисия.