Щ е се засили дигитализацията в работата на столичната училищна система.

Това изтъкна като свой приоритет новият ръководител на Регионалното управление по образованието (РУО) в София-град Елеонора Лилова. Тя бе представена пред целия екип на най-голямото регионално управление в страната лично от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Лилова обяви още, че ще следва успешните традиции на институцията и реализирането на образователните политики на министерството чрез стриктното им прилагане. „Моя цел също така е настоящият девиз на звеното „Заедно можем повече“ да се надгради в бъдеще до „Заедно постигаме повече“, заяви още досегашният директор на 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и отправи специални благодарности и към дългогодишния ръководител на РУО в София-град д-р Ваня Кастрева - както за изключително успешната й дейност в период от почти две десетилетия начело на институцията.

Важност

Красимир Вълчев подчерта важността на столичното РУО и значението й за провеждането на политиките в полза на учениците, училищата и учителите, и тяхното развитие. Той изтъкна и отговорността на звеното, отговарящо за почти една четвърт от училищната образователна система в страната, и постави особен акцент върху оказването на методическа подкрепа и стриктното спазване на нормативната уредба. Министърът изрази и особено силните си благодарности към д-р Ваня Кастрева, която в продължение на 17 години оглавява РУО в София-град, за постигнатите от нея множество успехи в столичната образователна система и изрази надеждата за продължаване на този възход.

Дискусия

Министър Красимир Вълчев, заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, д-р Елеонора Лилова и д-р Ваня Кастрева участваха в дискусия с експертите от РУО по актуални теми, като се подчерта особеното значение за подготовката на започването на новата учебна година, както и за наставническата и методическата подкрепа за назначените нови 30 столични училищни директори.

Освен в София нови началници на РУО бяха назначени след конкурси в Перник, Велико Търново и Бургас.