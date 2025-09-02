Д вамата братя, пострадали тежко в катастрофа край Монтана в неделя вечер, са транспортирани днес от дежурните екипи на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

Двете последователни мисии бяха осъществени в часовете около обяд.

Първоначално момчетата са настанени в МБАЛ д-р „Стамен Илиев“ в Монтана в тежко състояние, с множество травми и са поставени на командно дишане. Благодарение на усилията на медицинските екипи и след извършване на поредица от интервенции, състоянието на пациентите е стабилизирано. Това позволява транспортирането им по въздух за продължаване на тяхното лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Първият хеликоптер е излетял от регионалната база в София, а вторият от регионалната база в Сливен. Те са извършили полетите до Монтана и са транспортирали двете момчета до площадката на УМБАЛ "Света Екатерина", от където те са поети от реанимационни екипи на ЦСМП-София.

В неделя вечерта ТИР и лека кола катастрофираха челно на международния път Е79 край монтанското село Смоляновци. В колата били четиричленно семейство, бащата издъхна от нараняванията си. Двете момчета - на 16 и 20 години, бяха настанени в реанимация, на командно дишане. Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота, предаде БГНЕС.

В понеделник лекарите не препоръчваха транспортиране. Състоянието им е стабилизирано и днес екипите на въздушната линейка бяха задействани.