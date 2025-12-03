Д а те спрат и да те глобят с над 2030 лева, както и да останеш 18 месеца без книжка, но без да си присъствал на проверката. Освен това да се окаже, че нарушителят е друг, но знае ЕГН-то ти и номера на шофьорската ти книжка, които полицаите вписали в акта, писа NOVA.

В такъв пълен абсурд се оказал забъркан мъж, който по документи бил спрян за проверка в София, но реално бил на 100 километра от мястото. По документи отказал тест за наркотици, но на практика изобщо не е бил там. Цветан Вакарелов от Панагюрище гледал телевизия, докато го глобявали на другия край на България.

“Глобен съм на 11 септември в 5:30 часа в село Казичене при положение, че не съм идвал от 7 години в София”, обясни той.

Цветан благодари на РУ-Панагюрище, защото са го насочили моментално да дойде на място и да подаде опровержение, за да не изпусне срока за обжалване.

Мъжът, след като детайлно и внимателно прочел съдържанието на акта, установил, че всичко вписано там - единен граждански номер и номер на свидетелство за управление на моторно-превозно средство, отговаря на неговите данни, но има драстична разлика в регистрационния номер и марката на превозното средство, което уж е шофирал по време на тази проверка.

“Никога не съм шофирал такава кола, моята е съвсем различна”, поясни Цветан.

Полицаите обясниха, че Вакарелов не е представил свидетелство за управление. Вероятно не е носил и лична карта. Но негов близък роднина е представил неговото ЕГН.

“На таблета излиза моя снимка, не знам как са преценили, че нарушителят съм аз, изобщо не си приличаме. Излиза, че някой не си е свършил работата”, смята той.

От 8 РПУ-София казаха, че ще се отнесат много любезно към жалбата на потърпевшия. И го съветват да подаде опровержение към Софийския районен съд.

В момента, ако бъде спрян, докато шофира, въпреки че не е виновен, може да бъде наказан. “Книжката ми е обявена за изземване при първото шофиране”, сподели Цветан.

Той добави, че никога не е губил документите си за самоличност.