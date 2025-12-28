К оледната елха като стар символ на Дървото на живота може да бъде използвана за привличане на просперитет и богатство през новата година. Това разкри пред „Телеграф“ Цветозар Мръвков, консултантът по фъншуй и преподавател. Според древното учение човек може да хармонизира живота си, ако спазва определени правила в своите мисли, действия и при обзавеждането на дома си.

Просперитет

„Всеки дом е индивидуален, но в момента в повечето имаме елхи, които можем да използваме. За да привлечете финансов просперитет, зелената красавица трябва да бъде поставена в югоизточната страна на стаята. Ако това не е възможно, използвайте най-левия ъгъл в дома“, коментира Мръвков.

Казва, че който търси още по-голяма ефективност, може да превърне елхата си в т.нар. Дърво на парите, популярно на Изток.

„Изберете коледни топки за елха в златно, сребърно и червено. Не забравяйте ярко оцветените и лъскави гирлянди. А щом дойде новата година, украсете с книжни евро, монети или златни украшения. За да умилостивите пазителя (стопанина) на 2026 г., може да закачите и някакви украшения на червени конци. Това ще стимулира елемента огън да работи във ваша полза. Китайски монети върху или под елхата също се използват много, защото символизират и привличат просперитета“, разяснява експертът.

Доходи

По думите му с цел увеличаване на доходите през следващата година фъншуй препоръчва още поставянето на сребърни или златни аксесоари в целия дом.

Цветозар Мръвков съветва още къде не е подходящо да се поставя елхата. Това е до врата или в проход, където „блокира физическия и енергиен поток”. В спалнята и детската стая също не се препоръчвал този тип украса заради прекомерни рискове не само от елкабели, но и от Ян енергия, която пречи на спокойния сън.

Мисли

„Доста е важна и нашата ментална настройка. Голяма част от случващото се в живота ни е пряко свързано с това какво мислим или как подхождаме към определени моменти. Не може непрестанно да сме негативни в мислите си и да ни се случват хубави неща. Затова отхвърлете всякаква негативност като злоба, завист, омраза и униние. Използвайте новогодишната нощ да оставите лошото зад гърба си. Намерете сили да се освободите от всички минали неуспехи и проблеми. Простете на тези, които са ви донесли разочарование и болка. Съсредоточете се върху позитивното. Кажете си, че всички, на които държите, включително и вие, сте щастливи и здрави. Винаги използвайте позитивна формулировка, а не негативна, като: „Иска ми се никой от любимите ми хора да не е болен, да не е беден и т.н. Вместо това пожелавайте да е здрав и да е благоденстващ“, съветва Цветозар Мръвков.

Метла

На прага на новата година той препоръчва и изчистване на дома, по възможност с естествена метла, а не с изкуствена. „Метлата, направена от природни продукти, има свойството да чисти негативната енергия от дома и от аурата на човека. Затова преодолейте мързела и направете основно почистване на всяка стая. Можете дори да включите цялото семейство в усилието. Още през първите дни на 2026 г. ще усетите добрата разлика“, уверява метафизикът.

