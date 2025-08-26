П ромените в Закона за предучилищното и училищно образование ще влязат в сила най-вероятно през ноември месец, а с тях и забраната на смарт устройства в клас. Това стана ясно от думите на просветния министър Красимир Вълчев, след като откри нова детска градина в Костинброд, предаде БГНЕС.

Вълчев припомни, че и в момента има забрана за използване на телефона в час, но текстът е от годините, когато телефоните не бяха смартфони. Днес говорим въобще за смарт устройства, уточни министърът.

Убедени сме, че децата ще станат по-концентрирани и по-пълноцени, заяви министърът на образованието.

Българските ученици имат най-висок процент на разсейване заради мобилни устройства, припомни Вълчев изследването на PISA.

Екраните имат негативно въздействие особено в ранна детска възраст, каза той и апелира родителите също да предприемат мерки.

МОН са изготвили и препоръки към училищата как да ползват устройствата с образователни цели.

В отговор на въпрос, министър Вълчев отговори, че не е запознат да има напрежение в Испанската гимназия в София.

Той каза, че един от основните проблеми в системата е двусменният режим, особено при две училища, които делят една сграда.

Подготвил съм писма педагогическата и родителска общност да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, съобщи Вълчев.

В София има над 80 училища на двусменен режим. Има градове, които са изцяло на едносменен режим. Но в четирите най-големи града има най-голям недостиг и не става без строене и дострояване, заключи Красимир Вълчев.