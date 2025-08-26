Ч ерна пантера се е появила в района между тутраканските села Богданци и Търновци. Това съобщиха от ОДМВР - Силистра.

Сигналът е подаден вечерта на 25 август 2025 г. в Районното управление в Тутракан. По информация на очевидци забелязаното животно е приличало на черна пантера. Днес със заповед на Областния управител на Силистра е свикан кризисен щаб.

Разстоянието между Шумен и Тутракан е около 95 км по права линия.

Припомняме, че през юни 2025 г. районът около Природен парк „Шуменско плато“ бе поставен под тревога, след като местен жител подаде сигнал за видяна голяма черна котка – определена като черна пантера, вероятно леопард или ягуар. Продължи масово издирване: всички входове към платото бяха блокирани, разположени бяха седем КПП, използвани бяха дронове с термокамери, фотокапани и стръв. Отпечатъци от животински лапи бяха намерени на едва 50 метра от паметника „Създателите на българската държава“, а видеозаписи на подобна котка в полето край Исперих (70 км от Шумен) подхраниха мистерията.

След дни на интензивно разследване обаче липсваха окончателни доказателства за наличието на пантера. Зоолози от Националния музей по природна история установиха, че намерените следи вероятно принадлежат на голямо куче, а не на хищник от рода на котките. Въпреки че активното издирване бе прекратено, наблюдението на района продължава. Този случай обаче не остана незабелязан – в социалните мрежи се появи лавина от колажи, песни и мемета, превръщайки „черната пантера“ в интернет сензация.

