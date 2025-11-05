Е ксперт от Държавен фонд "Земеделие" е задържан в момент на искане на подкуп. Към настоящия момент тече процедура за привличането му в качество на обвиняем. Това съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова на брифинг по повод образувано досъдебно производство за подкуп, предаде БГНЕС.

Специализираната полицейска операция под ръководството на Окръжна прокуратура-София и на ОДМВР-София се е провела във вчерашния ден.

Паричната сума е в размер на 1000 лева, за да премине безпроблемна проверка на земеделски производител, която експертът от Държавен фонд "Земеделие" следвало да извърши.

Въпросният служител, който е на длъжността младши експерт от 2017 г. в Държавен фонд "Земеделие", е извършвал вече една проверка, която е приключила, без да бъдат установени нередности, обясни окръжният прокурор на София.

След което експертът се е обадил на земеделския производител, за да го уведоми, че предстои нова кръстосана проверка и за да мине тя безпроблемно му е поискал 1000 лева подкуп.