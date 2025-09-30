С трашна опасност надвисва над главите ни.

Помитат ни вълни до 5 метра по нашето Черноморие.

Заради очаквания циклон, който ще премине между 2–4 октомври, повечето модели прогнозират силни ветрове по крайбрежието ни. Те ще предизвикат и вълни между 5–7 бала, или около 4–5 метра.

Тези вълни ще причинят значителни разрушения по плажната ивица.

Възможни са и наводнения по крайбрежните зони.

Не бива да се изключва и вероятността от гръмотевични бури над Източна България.

Според модела SPM се очакват и значителни по количество валежи – около 50–80 л/кв.м. Въобще, предстои усложняване на синоптичната обстановка в цялата страна, а времето за реакция е до 72 часа.

Съветваме собствениците на рибарски лодки и малки плавателни съдове да имат предвид очакваните големи вълни и да предприемат мерки за тяхната защита, алармира Meteobalkans.