С меняме екостикера с QR код на хартия. Това обяви пред „Телеграф“ инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики, който по времето, когато беше въведен екостикерът, беше зам.-министър на транспорта.

До това решение се стига, след като ВАС отмени част от действащата наредба, а преди дни изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Слав Монов със свое писмо отмени поставянето на стикер на предното стъкло за всички автомобили, въпреки че решението на съда не засяга всички транспортни средства.

Хаос

„За съжаление официалните институции създадоха правен хаос, от който ще страдат само българските граждани. Информацията, с която разполагаме ние от ЕЦТП, е, че се готви смяна на стикера, който в момента лепим на предното стъкло, с иновативен „дигитален“ сертификат – QR код, който ще представяме на хартиен носител при поискване от контролните органи. Това не е дигитализация, а обикновена замяна, продиктувана от твърде съмнителни обстоятелства“, коментира Попов. Той алармира, че България вече е в нарушение на Директивата за периодичните технически прегледи. Кой ще плаща сумата от евентуалните наказателни дела, пита експертът.

Инж. Попов поясни, че към момента само в няколко държави в Азия периодичният преглед се отразява чрез QR код, като този метод е отречен като стар и много неефективен. По данни на ЕЦТП новата дигитализация ще струва 18 млн. лева на данъкоплатците.

Владимир Христовски