К аша от разнообразни правила за преноса на батерии, празнини и необучен наземен персонал са причините пътници не само в инвалидни колички да не бъдат допускани на борда.

Дни след инцидента на летище София, при който на дете с увреждане бе отказан достъп до полет заради батерия на инвалидна количка, проверка на „Телеграф“ показа, че проблемът касае и други видове батерии.

Инцидент

Скандалният случай бе от 8 август, когато 9-годишно дете в инвалидна количка бе свалено от самолет на нискотарифния превозвач „Райънер“ за Бергамо, Италия. Родителите на детето разказаха, че заповедта за свалянето от борда е била на пилота и е дошла, след като те вече са се били настанили по местата си. Мотивът на пилота бил, че батерията на количката не отговаря на изискванията за превоз на опасни материали на борда на самолета. Майката Серие Ходжова описа, че със същата количка са пътували вече два пъти със същата авиокомпания и не е имало проблем, като преди купуването на билетите лично са показвали количката на наземния персонал на летище Тулуза.

По-късно се оказа, че според пилота проблемът е в клемите на батерията, които не могат да се изолират по време на полета. Според стикера на производителя обаче тя е безопасна. И докато от „Райънер“ отказват достъп, часове по-късно семейството излита с полет на друга авиокомпания със същата батерия на борда. „По случая продължава да тече проверка и ще обявим резултатите от нея веднага щом тя приключи“, заявиха за „Телеграф“ от екипа на вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов.

Каша

Причината за неуредиците са различните правила на авиокомпаниите, както и безброй много празнини, които позволяват различни тълкувания. Така например пълна мъгла виси над изискването за т.нар. гелови батерии – пълни с флуид. От една страна те могат да се превозват, но само ако са изключени или клемите им са изолирани. Дали са изолирани обаче решава наземният персонал, който пък не е част от авиокомпанията и често конкретният отговорен служител няма никаква представа от батерии. Пилотът пък взема решение дали да свали пътник или багаж въз основа на становището на наземния оператор. Така може да се стигне до абсурдната ситуация пътник да бъде свален от самолета, без да е нарушил правилата. Както и за една и съща батерия наземен оператор на едно летище да твърди, че е безопасна, а на друго – друг такъв оператор – да я спре.

Външни

Проблемът обаче не касае само батериите на инвалидните колички. Най-чувствителна е темата за външните батерии или т.нар. пауър банки. Те са литиево-йонни батерии, които се ползват за мобилно зареждане на телефони, таблети, лаптопи и други устройства в движение. Поради способността на тези батерии да се самозапалват правилата за превоза им се затягат, особено след инцидент от януари тази година в Южна Корея. Скоро след това редица авиокомпании забраниха превоза на външни батерии в чекирания багаж, а те вече задължително трябва да са в ръчния. Различните правила обаче остават. Докато „Райънер“ например позволяват да пренасяте неограничен брой външни батерии в ръчния си багаж, то те имат ограничение на мощността им – до 100 Wh. Ако пък са до 160 Wh, трябва предварително одобрение от авиокомпанията. Същевременно „Изиджет“ има ограничение до два броя батерии. На сайта на „България Ер“ пък в съответната секция няма и дума за батерии. Затова съветът на експертите е преди полет да се информирате за правилата на авиокомпанията, а ако такива не са публикувани, да изисквате предварително становище за вашата батерия.

Съюзът на хората с увреждания: Обучавайте наземния персонал

Проблемът с количката на летище София е предизвикан от некомпетентните действия на наземния оператор, заявиха за „Телеграф“ от Сдружение „Национален съвет на хората с увреждания в България“. „Ситуацията е породена от неспособността на тези лица да установят дали една батерия е изолирана или не, и подаването на грешна информация към пилота, който въз основа на това заповядва на пътниците да слязат“, каза Елка Тодорова от сдружението. Тя призова служителите на наземни оператори и авиокомпании да реагират с разбиране към нуждите на хората с увреждания и да подхождат към сваляне от борда само в крайни случаи, когато има безспорно доказан риск за безопасността на полета. Тодорова изрази загриженост от това, че такива случаи зачестяват по европейските летища и информира, че проблемът ще бъде обсъждан на предстояща среща на сдружението с управата на летище София.

Деян Дянков