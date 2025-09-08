П оследните 2 седмици на астрономическото лято ще са преобладаващо слънчеви с минимални смущения. Периодът ще е относително сух, очакваните валежи – локални и недостатъчни да компенсират задълбочаващото се безводие. С настъпването на астрономическата есен обаче се очаква и осезаемо захлаждане.

Първата половина на седмицата преди старта на училищния сезон ще е слънчева с временни увеличения на облачността. Локални превалявания ще има само на изолирани места по планините в Югозападна България. Дневните температури ще се движат от 29 до 34 градуса. Кулминацията на настоящия топъл цикъл ще е в средата на седмицата, когато термометрите ще достигнат 35-36 градуса.

По-съществена динамика във времето се очертава от четвъртък късно следобед до неделя. Заради нахлуващ по-студен въздух, ще има условия за кратки, временно интензивни валежи с гръмотевици. Явленията обаче няма да са повсеместни, а ограничени в Западна и Централна България. Ако превали в източните райони, то ще е по-слабо. Температурите ще се понижат, по-осезаемо в районите с валеж и техните стойности в топлите часове ще са между 25 и 30 градуса.

Последната седмица на астрономическото лято ще започне със слънчево време с дневни температури в интервала 26-31 градуса. Стойностите ще се повишат леко в хода на периода и към сряда-четвъртък в обичайно топлите райони термометрите ще покажат до 34-35 градуса.

Около 20 септември ранните прогнози допускат преминаването на рязък и бързо развиващ се студен атмосферен фронт.

Ако тази конфигурация се запази, северозападният вятър ще е особено силен, а по движението на фронта ще се образуват гръмотевични процеси с кратък, локално интензивен валеж. Дневните температури ще се понижат със стойности призори под 10 градуса, а денем – между 20 и 25 градуса. Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември със слънчево, но прохладно време.

Край морето

Повечето от дните до края на астрономическото лято край морето ще са слънчеви. Около 12-13 септември облаците ще са повече, но валежи ще са локални и кратки. Ще се усети захлаждане и ако в следващите 3-4 дни температурите следобед са до 27-28 градуса, след първия учебен ден максималните стойности ще са около 24-25. Ранните прогнози допускат около 20 септември да захладнее с още 3-4 градуса.

Морето се очаква да е по-спокойно на 9 и 10 септември. След това, в продължение на няколко дни вълните отново ще са високи.

*Източник: NOVA