К адри с дрон показаха драматично понижение на нивото на язовир Йовковци, един от най-големите по площ в България. Водата е спаднала до критични нива, което буди сериозно притеснение за местното население, пише "Марица".

Язовир с ключово значение

Язовир Йовковци е изграден на река Веселина близо до град Елена, в област Велико Търново. Съоръжението обслужва нуждите от питейна вода на около 250 000 души в региона и съседни области.

С общ обем от 92 179 000 куб. м, язовирът е жизненоважен водоизточник за хиляди домакинства. Главен проектант на съоръжението е инж. Петър Левордашки от НИППИЕС „Енергопроект“.

Проблем с водата – на прага на криза

Спадането на водните нива поставя под риск както битовото водоснабдяване, така и стабилността на екосистемата в района. Местните власти наблюдават ситуацията с тревога и се очакват допълнителни мерки.

Язовирът е кръстен на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Строителството му започва през март 1968 г., а на 27 декември 1977 г. започва неговото завиряване.

Първото пускане на вода от язовира е на 25 април 1979 г. През 1981-1982 г. се осъществява пускът на хидровъзел „Йовковци“ на два етапа.