Н а 13 септември започва почистването на шахтите и облицованите окопи на АМ "Струма" в област Перник като излъскването им ще продължи до 19-ти, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Работите ще се провеждат поетапно в аварийните ленти на участъка между 10-и и 37-и километър, включително пътен възел „Долна Диканя“, в часовия диапазон от 6:30 до 16:00 ч. Трафикът в двете посоки временно ще се пренасочва към активната и скоростната лента, като достъпът до аварийните ленти ще бъде ограничен заради разположената техника.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват ограничението на скоростта и да избягват рискови маневри, за да се гарантира безопасността на пътуващите, писа БТА.